[{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mentős érdekvédelmi szervezet vezetője szerint sok mentő a fertőzés miatt kiesik a munkából. ","shortLead":"Egy mentős érdekvédelmi szervezet vezetője szerint sok mentő a fertőzés miatt kiesik a munkából. ","id":"20201102_kusper_zsolt_mentosok_teszteles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fb6b7a-4f03-455d-9733-ec9acab7268f","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_kusper_zsolt_mentosok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 10:43","title":"Van mentőállomás, ahol szinte mindenki koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Veszedelmes az emberi jogok kapcsán zajló háborúskodás Közép-Európában, de az EU nem engedheti meg magának, hogy győzelemhez segítse Oroszországot ezen a fronton. Erre hívja fel a figyelmet a lengyel abortusztilalom kapcsán az American Enterprise Institute két kutatója.","shortLead":"Veszedelmes az emberi jogok kapcsán zajló háborúskodás Közép-Európában, de az EU nem engedheti meg magának...","id":"20201103_Foreign_Policy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36537853-654f-4c6b-99a8-0d7e56c286b4","keywords":null,"link":"/360/20201103_Foreign_Policy","timestamp":"2020. november. 03. 08:30","title":"Foreign Policy: A populisták hosszú távon veszíteni fognak a közép-európai kultúrkampfban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","id":"20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2d783-ef2f-4cda-947e-91595456b900","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","timestamp":"2020. november. 01. 17:42","title":"Müller Cecília: Szigorítunk, mert szigorítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6525b-7255-481d-b793-73031394a670","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtökön este tudták meg a dolgozók, hogy novemberben már nem nyit ki a háztartásigépgyár.","shortLead":"Csütörtökön este tudták meg a dolgozók, hogy novemberben már nem nyit ki a háztartásigépgyár.","id":"20201101_A_Whirlpool_smsben_uzente_meg_negyszaz_dolgozojanak_hogy_bezarja_napolyi_gyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e6525b-7255-481d-b793-73031394a670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b868fe92-11d3-46ce-b911-53dde28e4080","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_A_Whirlpool_smsben_uzente_meg_negyszaz_dolgozojanak_hogy_bezarja_napolyi_gyarat","timestamp":"2020. november. 01. 16:26","title":"A Whirlpool sms-ben üzente meg négyszáz dolgozójának, hogy bezárja nápolyi gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet a második forduló.","shortLead":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet...","id":"20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d8bdf2-9413-4bc1-9c72-80406e0b282e","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","timestamp":"2020. november. 01. 15:56","title":"Szlovákiában egy nap alatt letesztelték koronavírusra a lakosság felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavasszal lélegeztetőgépre került betegek közül kevesebben hunytak el, mint most - mondta el Szlávik János infektológus az ATV Heti Naplójában.","shortLead":"A tavasszal lélegeztetőgépre került betegek közül kevesebben hunytak el, mint most - mondta el Szlávik János...","id":"20201101_Szlavik_A_lelegeztetogepre_kerult_betegek_kozott_4045_szazalekos_a_halalozasi_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4166022-b813-4e5d-a3b4-144629c0b64d","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Szlavik_A_lelegeztetogepre_kerult_betegek_kozott_4045_szazalekos_a_halalozasi_arany","timestamp":"2020. november. 01. 22:52","title":"Szlávik: A lélegeztetőgépre került betegek között 40-45 százalékos a halálozási arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete, mint néhány évtizeddel korábban. A kutatók egyelőre nem igazán értik, mi áll ennek a hátterében.","shortLead":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete...","id":"20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d24c564-5630-4c05-95fb-dbc8bc131d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","timestamp":"2020. november. 02. 09:03","title":"Történik valami furcsa az embereknél: csökken az átlagos testhőmérsékletünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népegészségügyi központ szerint a vírustagadás komolyan hátráltatja a védekezést.","shortLead":"A népegészségügyi központ szerint a vírustagadás komolyan hátráltatja a védekezést.","id":"20201102_nnk_jarvany_koronavirus_virustagadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f847dca9-628f-4b55-9091-7d1e4cbfc3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_nnk_jarvany_koronavirus_virustagadok","timestamp":"2020. november. 02. 11:58","title":"Az NNK szerint már az iskolákban is terjednek a vírustagadó nézetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]