[{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki lehessen menni meccsre.","shortLead":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki...","id":"20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2df7bc-edbe-4a4b-91bc-0f0574ad29d2","keywords":null,"link":"/sport/20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","timestamp":"2020. november. 03. 21:08","title":"Kubatov Gábor külön kérte a Fradi-ultrákat, tartsák be meccsen a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.

","shortLead":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után...","id":"20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9a54-34a1-43f2-843f-67f5d1c470aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","timestamp":"2020. november. 04. 11:21","title":"Fideszes politikus nyit kereskedőházat a magyar államnak Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán szerint Ferenc pápa bizonyos mondatai félreérthetők, mert azokat az eredeti szövegből kiragadva tálalta a sajtó. ","shortLead":"A Vatikán szerint Ferenc pápa bizonyos mondatai félreérthetők, mert azokat az eredeti szövegből kiragadva tálalta...","id":"20201103_vatikan_ferenc_papa_melegek_elettarsi_kapcsolat_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69029b74-1e6c-4381-baa3-00fe589f60f2","keywords":null,"link":"/elet/20201103_vatikan_ferenc_papa_melegek_elettarsi_kapcsolat_egyhaz","timestamp":"2020. november. 03. 09:14","title":"A Vatikán továbbra sem támogatja a melegek élettársi kapcsolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c87dad8-bdce-4e25-9c45-dad34bd183a1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezzel pedig megmentette az életét. ","shortLead":"Ezzel pedig megmentette az életét. ","id":"20201104_Lakastuz_papagaj_langok_fust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c87dad8-bdce-4e25-9c45-dad34bd183a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82e8a5-65e5-4ad5-97a8-f9626a63b149","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Lakastuz_papagaj_langok_fust","timestamp":"2020. november. 04. 10:01","title":"Kigyulladt egy ausztrál férfi lakása, a papagája addig kiabálta a nevét, amíg felébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leginkább a ruhákon és a műszaki cikkeken spórolunk, de a könyvesboltokban sem hagyunk ott annyi pénzt, mint tavaly. ","shortLead":"Leginkább a ruhákon és a műszaki cikkeken spórolunk, de a könyvesboltokban sem hagyunk ott annyi pénzt, mint tavaly. ","id":"20201104_vasarlas_bolt_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b06efb-96da-4356-a094-711b85172330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_vasarlas_bolt_forgalom","timestamp":"2020. november. 04. 08:59","title":"Bukóban a boltok forgalma, alig vásárol a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány újranyitja a 25 éve bezárt külképviseletét a kambodzsai fővárosban, 47 milliárd forintos segélyhitelprogramot indít és a magyar Eximbank 15,5 milliárd forintos hitelkeretet nyit. Az a cél, hogy magyar vállalkozások is részt vegyenek a kambodzsai falumodernizációs programban.","shortLead":"A kormány újranyitja a 25 éve bezárt külképviseletét a kambodzsai fővárosban, 47 milliárd forintos segélyhitelprogramot...","id":"20201103_A_kormany_47_milliard_forintos_segelyprogramot_indit_a_Brusszel_altal_elmarasztalt_Kambodzsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3990a7d-824e-4663-b208-61eba30eb3c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_A_kormany_47_milliard_forintos_segelyprogramot_indit_a_Brusszel_altal_elmarasztalt_Kambodzsaban","timestamp":"2020. november. 03. 11:51","title":"A kormány 47 milliárd forintos segélyprogramot indít a Brüsszel által elmarasztalt Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olvasóink közel háromnegyede úgy gondolja, hibázik a kormány és az operatív törzs, amikor az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt a járvány elleni védekezésben. A hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztjéből azt is megtudtuk, hogy az elsöprő többség szerint jó dolog a home office, és szinte senki nem érti, miért szabad meccsre járni. Abban már nincs ekkora egyetértés, hogy kellene-e szigorítani a maszkviselés szabályain.","shortLead":"Az olvasóink közel háromnegyede úgy gondolja, hibázik a kormány és az operatív törzs, amikor az egyéni felelősségre...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_nagyteszt_kerdoiv_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a89188e-d27c-4e93-bd56-abf540eca405","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_jarvany_nagyteszt_kerdoiv_eredmenyek","timestamp":"2020. november. 03. 11:35","title":"Szigorúbb államot, home office-t és sok iskolai tesztelést akarnak a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár Klaus Johannis államfő küzdött ellene, a parlament változtatás nélkül szavazta meg másodszorra is a Trianon-törvényt.","shortLead":"Bár Klaus Johannis államfő küzdött ellene, a parlament változtatás nélkül szavazta meg másodszorra is...","id":"20201103_romania_trianon_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ab410-1e8e-4404-9f12-201fea0e68fe","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_trianon_unnep","timestamp":"2020. november. 03. 16:25","title":"Mégis ünnepnappá nyilvánítja Trianont Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]