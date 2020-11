Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazókat el kell érni, és ez pénzbe kerül. De mennyibe?","shortLead":"A szavazókat el kell érni, és ez pénzbe kerül. De mennyibe?","id":"20201103_Mennyi_penzt_szortak_el_az_amerikai_jeloltek_a_kampanyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d4996d-d50a-43d8-b464-c3482cc04752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Mennyi_penzt_szortak_el_az_amerikai_jeloltek_a_kampanyra","timestamp":"2020. november. 03. 20:12","title":"Mennyi pénzt szórtak el az amerikai jelöltek a kampányra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","shortLead":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","id":"20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13224d11-5d13-4751-ab8e-ea9696109b4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","timestamp":"2020. november. 03. 12:04","title":"Szokatlanul jó napja van a forintnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első alkalommal elvették a jogosítványát, ám ez nem akadályozta a vezetésben. ","shortLead":"Az első alkalommal elvették a jogosítványát, ám ez nem akadályozta a vezetésben. ","id":"20201103_ittas_vezetes_ketszer_szolnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d288c1f-d555-4447-a99f-5c3eef9e9497","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_ittas_vezetes_ketszer_szolnokon","timestamp":"2020. november. 03. 09:56","title":"Egy órán belül kétszer bukott le ittas vezetéssel egy tiszapüspöki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt félő, hogy a konkurencia dolgozói is utcára kerülnek, a Burger King ezért arra kéri a vásárlókat, hogy rendeljenek mástól is.","shortLead":"A járvány miatt félő, hogy a konkurencia dolgozói is utcára kerülnek, a Burger King ezért arra kéri a vásárlókat...","id":"20201103_burger_king_mcdonalds_koronavirus_jarvany_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ca9b01-8a9d-4966-afbd-0d006fc1bbec","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_burger_king_mcdonalds_koronavirus_jarvany_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 03. 09:58","title":"A Burger King arra kéri az embereket, hogy rendeljenek a Mekitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat hagyva tüsszentünk vagy köhögünk.","shortLead":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat...","id":"20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5b83b5-43e1-45c9-8722-35a27f498e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","timestamp":"2020. november. 03. 09:03","title":"Ha még mindig nem hiszi el, hogy az arcmaszk hatékony, csak nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfa4ace-2d18-49a3-9e39-cf454adfd481","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szoros az állás az amerikai elnökválasztáson. A győzelemhez Donald Trumpnak vagy demokrata kihívójának, Joe Bidennek 270 elektori szavazatra van szüksége. Kövesse velünk, hogyan áll az eredmény a CNN becslése alapján. \r

\r

","shortLead":"Szoros az állás az amerikai elnökválasztáson. A győzelemhez Donald Trumpnak vagy demokrata kihívójának, Joe Bidennek...","id":"20201104_TrumpBiden_allas_elektori_szavazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfa4ace-2d18-49a3-9e39-cf454adfd481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff9bbe-9a71-498c-af82-22375a1a2056","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_TrumpBiden_allas_elektori_szavazat","timestamp":"2020. november. 04. 01:01","title":"Trump-Biden: 213/270 - 227/270","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f39d22-ff23-42ac-8791-2be47076950e","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Micsoda bátor kijárási korlátozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cae9afd-bca5-48b9-bd88-469fc7856f46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország történetében ez az egyik legnagyobb, tömeges partra vetődés, amit csak tapasztaltak: önkéntesek segítségével próbálják visszajuttatni a vízbe a 100 gömbölyűfejű delfint. ","shortLead":"Az ország történetében ez az egyik legnagyobb, tömeges partra vetődés, amit csak tapasztaltak: önkéntesek segítségével...","id":"20201103_100_partra_vetodott_gombolyufeju_delfint_probalnak_megmenteni_Sri_Lankan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cae9afd-bca5-48b9-bd88-469fc7856f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aaba78-425e-4dc0-99ae-e10cd308f6aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_100_partra_vetodott_gombolyufeju_delfint_probalnak_megmenteni_Sri_Lankan","timestamp":"2020. november. 03. 10:08","title":"100 partra vetődött gömbölyűfejű delfint próbálnak megmenteni Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]