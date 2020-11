Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25cbc0cc-43e7-460a-b357-7388af8c16fe","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Sacha Baron Cohen újra eljátszotta a kazah nép szégyenét, Boratot, nem titkoltan azért, hogy az új filmjével befolyásolja az amerikai elnökválasztást. De vajon elég ehhez az, hogy kamuból felajánlotta Borat 15 éves lányát Trump ügyvédjének?","shortLead":"Sacha Baron Cohen újra eljátszotta a kazah nép szégyenét, Boratot, nem titkoltan azért, hogy az új filmjével...","id":"20201103_borat_2_sacha_baron_cohen_Borat_utolagos_mozifilm_donald_trump_mike_pence_rudy_giuliani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cbc0cc-43e7-460a-b357-7388af8c16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447b3dd7-ac72-4ce1-9450-a12f72b5a2f1","keywords":null,"link":"/elet/20201103_borat_2_sacha_baron_cohen_Borat_utolagos_mozifilm_donald_trump_mike_pence_rudy_giuliani","timestamp":"2020. november. 03. 15:30","title":"Hol van egy igazán jó rasszista kazah őrült, amikor szükség lenne rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg kell emelnie a megrendeléseket beszállítói felé.","shortLead":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg...","id":"20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24baca2-0c6a-4a70-b806-e951c7568fcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","timestamp":"2020. november. 02. 18:03","title":"Állítólag olyan jól fogynak az új iPhone-ok, hogy az Apple máris leadott egy újabb rendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"Nem igaz, hogy 236 km/h-s sebességgel száguldott egy Mustang október 8-án, noha egy erről szóló hír jelent meg – fényképpel együtt a rendőrség hivatalos oldalán. A fénykép eredetije lapunk birtokába került, eszerint a gépkocsi sofőrje 136 km/h-s sebességgel ment, amikor a traffipax bemérte. Egy olyan útszakaszon, ahol 90 km/h a megengedett maximális sebesség.","shortLead":"Nem igaz, hogy 236 km/h-s sebességgel száguldott egy Mustang október 8-án, noha egy erről szóló hír jelent meg –...","id":"20201103_Kamu_hogy_236tal_ment_a_Mustangos_meghamisitott_kepet_kozolhetett_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf474bea-0702-4357-9a0d-5e475e31a347","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Kamu_hogy_236tal_ment_a_Mustangos_meghamisitott_kepet_kozolhetett_a_rendorseg","timestamp":"2020. november. 03. 15:31","title":"Kamu, hogy 236-tal ment a Mustang, meghamisított képet közölhetett a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy osztrák lap szerint Szlovákiában vásárolt egy Kalasnyikovot és lőszert a bécsi támadó. A szlovák belügyminiszter megerősítette, hogy vizsgálják ezt. A Stadttempel zsinagóga ellen, ahol a hétfő esti támadás kezdődött, egyszer már követtek el terrortámadást.



","shortLead":"Egy osztrák lap szerint Szlovákiában vásárolt egy Kalasnyikovot és lőszert a bécsi támadó. A szlovák belügyminiszter...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_szlovak_kapcsolat_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246b2986-b340-476e-a53b-6aca8361d7b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_szlovak_kapcsolat_ausztria","timestamp":"2020. november. 03. 15:50","title":"Szlovákiában fegyverkezhetett fel a bécsi támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások enyhék, az iskolák sem zárnak be, egyre nehezebb helyzetbe kerül viszont egészségügy és a gazdaság.","shortLead":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások...","id":"20201104_Korlatok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fe296-df26-48f4-9cf4-0a8604dbd46b","keywords":null,"link":"/360/20201104_Korlatok_kozt","timestamp":"2020. november. 04. 13:00","title":"A szabadságjogokat gyorsan korlátozza a kormány, a vírus elleni lépései viszont lassúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy mennyiségben fogy a tészta, a rizs és a tojás, mások fodrászati cikkekből igyekeznek bespájzolni.","shortLead":"Nagy mennyiségben fogy a tészta, a rizs és a tojás, mások fodrászati cikkekből igyekeznek bespájzolni.","id":"20201103_olaszorszag_panikvasarlas_zarlat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83a2914-d7a5-4327-9fb2-f5c305d8b23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_olaszorszag_panikvasarlas_zarlat_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:33","title":"A zárlattól tartva ismét pánikvásárolnak az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c16e9a-8491-44d9-8e92-3fb8f32b3350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak Trump és Biden kapott szavazatokat a mostani amerikai választásokon.","shortLead":"Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak Trump és Biden kapott szavazatokat a mostani amerikai választásokon.","id":"20201104_Kanye_West_eleteben_eloszor_ment_el_szavazni_es_o_is_kapott_parezer_voksot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c16e9a-8491-44d9-8e92-3fb8f32b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a8d9b-648c-482a-aded-7331175757e6","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Kanye_West_eleteben_eloszor_ment_el_szavazni_es_o_is_kapott_parezer_voksot","timestamp":"2020. november. 04. 12:50","title":"Kanye West életében először ment el szavazni, és ő is kapott párezer voksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új igazolt fertőzöttek számán is. A magyar segítséggel végrehajtott hétvégi akcióra politikailag is szüksége volt az ország egyre népszerűtlenebbé váló miniszterelnökének, aki sajátos humorral szólt vissza a vírusszkeptikusoknak is.","shortLead":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új...","id":"20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654fe3a1-5028-4e98-82d5-924458342cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","timestamp":"2020. november. 02. 17:45","title":"Nemcsak életeket nyert Szlovákia az országos tesztelésen, de a kormányválságot is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]