Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Kalasnyikov továbbra is jövedelmező exportcikk, de a gyár nagyon el van adósodva – írja a Bloomberg.","shortLead":"A Kalasnyikov továbbra is jövedelmező exportcikk, de a gyár nagyon el van adósodva – írja a Bloomberg.","id":"20201106_Putyin_exallamtitkaranak_kezeben_a_Kalasnyikov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed6348b-5b1c-41f5-b402-c3f5feba7781","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_Putyin_exallamtitkaranak_kezeben_a_Kalasnyikov","timestamp":"2020. november. 06. 12:55","title":"Putyin exállamtitkárának kezében a Kalasnyikov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","shortLead":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","id":"20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902f53a-f735-44c4-86d9-83b0832079e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","timestamp":"2020. november. 05. 19:30","title":"A bécsi terrorista havi 900 eurós segélyt kapott az osztrák államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Körömrágós napunk van, miközben figyeljük a szavazatszámlálást. Ha Joe Biden megnyerné Pennsylvaniát, ő volna az elnök - ha viszont Trump nyer ott, akkor az lesz a győztes, aki Georgia, Arizona és Nevada közül kettőt elvisz.","shortLead":"Körömrágós napunk van, miközben figyeljük a szavazatszámlálást. Ha Joe Biden megnyerné Pennsylvaniát, ő volna az elnök...","id":"20201105_usa_elnokvalasztas_szavazatszamlalas_pennsylvania_georgia_arizona_nevada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01b3654-62a9-47c2-ba40-5b7472f26d24","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_usa_elnokvalasztas_szavazatszamlalas_pennsylvania_georgia_arizona_nevada","timestamp":"2020. november. 05. 19:03","title":"Néhány tízezer szavazat döntheti el az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b3e02c-1c0a-4240-b65f-0db31d381337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Németország importálna is hidrogént, ammónia formájában és vezetékrendszert is kiépítenének a terveik szerint, hogy megújuló energiaforrásokból előállított hidrogént tudjanak behozni az országba. ","shortLead":"Németország importálna is hidrogént, ammónia formájában és vezetékrendszert is kiépítenének a terveik szerint...","id":"20201105_Ammoniabol_csinalnanak_uzemanyagot_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b3e02c-1c0a-4240-b65f-0db31d381337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e002b0c-20f0-4312-a44f-75975d12537f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201105_Ammoniabol_csinalnanak_uzemanyagot_Nemetorszagban","timestamp":"2020. november. 05. 17:17","title":"Ammóniával hajtanák az ipart Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","shortLead":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58214ea-9cd6-400a-ab63-0103a7d6b384","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","timestamp":"2020. november. 06. 21:58","title":"Trump: Soha nem adom fel a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9492ed2e-7ce1-4430-83de-13875ecfecbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a járványhelyzetről egyeztet az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségével, megvitatják a nemzeti átoltási terv első verzióját is.","shortLead":"A miniszterelnök a járványhelyzetről egyeztet az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségével, megvitatják a nemzeti...","id":"20201105_Orban_egeszsegugyi_tudomanyos_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9492ed2e-7ce1-4430-83de-13875ecfecbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ec76ad-22de-4445-8421-f98cbba0e85c","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Orban_egeszsegugyi_tudomanyos_tanacs","timestamp":"2020. november. 05. 14:34","title":"Orbán: Belátható közelségben van a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyalni szeretnének. ","shortLead":"Tárgyalni szeretnének. ","id":"20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797f3ec8-da02-4d02-94d4-6857bbaf22f7","keywords":null,"link":"/elet/20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","timestamp":"2020. november. 05. 18:18","title":"SZFE: Palkovics még nem reagált a hallgatók meghívására, holnapig várják a válaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e501610-84c1-44cd-80e9-cf346dfb24fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","timestamp":"2020. november. 05. 14:33","title":"Otthonteremtési akcióterv: Így vehető igénybe az illetékmentesség és az 5 százalékos áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]