Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor egy konzorciumé lesz, melynek a Digital China nevű mobilkereskedelmi vállalat mellett például Sencsen város is tagja. A Reuters úgy tudja, eldőlt: a Huawei 15 milliárd dollárért eladja a Honort Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan működik. Úgy tűnik, ez nem teljesen igaz. Koronavírusos lett három medikus, akiknek beadták az orosz vakcinát Egy kutatásban annak járt utána, mikor a legjobb elfogyasztani a reggeli kávét. Úgy tűnik, sokat árt magának, aki egy rosszabb éjszaka után ezzel indítja a napot. Kávézik ébredés után? Lehet, hogy rosszul teszi ","shortLead":"Szabad préda lett az autósok számára szinte minden parkolóhely, azonban kivételek most is vannak. ","id":"20201110_Hiaba_az_ingyenes_parkolas_nagyon_porul_lehet_jarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b70c54-a13a-44d0-acbe-1477cc40d631","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Hiaba_az_ingyenes_parkolas_nagyon_porul_lehet_jarni","timestamp":"2020. november. 10. 10:35","title":"Hiába az ingyenes parkolás, pórul járhat, ha nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2020. októberben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,0 százalékra lassult. 2020. októberben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,0 százalékra lassult. Az alacsonyabb áremelkedésben főként az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk szeptemberinél mérsékeltebb éves áremelkedése, valamint a járműüzemanyagok árcsökkenése játszotta a legnagyobb szerepet. A zöldség és a gyümölcs 16 százalékkal lett drágább