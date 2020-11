Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van köze.","shortLead":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van...","id":"20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9766f60b-56bf-479e-92b8-95fec6c7e49f","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 09:14","title":"Átírta a kormány a távmunkára vonatkozó szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség. A csalást kiötlő első rendű vádlott az apján keresztül keresett közel ötvenmillió forintot.","shortLead":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség...","id":"20201112_vesztegetes_csalas_heves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f960a-7815-48ea-888d-10597cd9b611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vesztegetes_csalas_heves","timestamp":"2020. november. 12. 12:57","title":"89 éves apját használta strómannak egy hevesi férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval szűkebb, mint a köznapi és a bírósági értelmezés, a fociba ömlő tao-támogatásokat például nem fedi. Ha a kormány komolyan gondolja a közpénztelenítést, úgy a definíciót még át kell vezetni a teljes jogrenden, valamint fontos lenne törvényi, rendeleti szinten is tisztázni számos kérdést.","shortLead":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval...","id":"20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8703186-ccdf-4765-b700-762a29f3c7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","timestamp":"2020. november. 12. 10:55","title":"A Fidesz parlamenti gyalogsága végezheti be Orbánék közpénztelenítési hadjáratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított támadások száma – figyelmeztet a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat szerint elsősorban az otthonról dolgozó munkavállalók kerültek a célkeresztjükbe.","shortLead":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított...","id":"20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b58dc4-b122-40fd-8d73-3342d0b94a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","timestamp":"2020. november. 13. 08:03","title":"Ha otthonról is dolgozik, jobb, ha ezekben a napokban odafigyel a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"273-an szegték meg az első este a kijárási tilalmat, egy 6. kerület söröző a tilalom ellenére sem zárt be, sőt vendégeket is fogadott. A rendőrség 30 napra bezáratta a helyet. Ez volt az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"273-an szegték meg az első este a kijárási tilalmat, egy 6. kerület söröző a tilalom ellenére sem zárt be, sőt...","id":"20201112_operativ_torzs_november_12_kijarasi_tilalom_korlatozas_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc86cc6a-9d17-4fe1-b112-98f0dd8cdb67","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_operativ_torzs_november_12_kijarasi_tilalom_korlatozas_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:31","title":"Operatív törzs: 174 szociális intézményben találtak fertőzötteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","shortLead":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","id":"20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c97dc7-5f99-4a5b-a580-896abe92dd8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. november. 13. 05:16","title":"Lemondott egy parkolási botrányba keveredett miniszter Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","shortLead":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","id":"20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13149e11-8cf7-4900-aeb0-5f1ef1cc2f09","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","timestamp":"2020. november. 11. 10:44","title":"Bezártak a mozik, de mindenki visszakapja a jegye árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti atlétikai stadion felépítése elleni népszavazási kezdeményezést. Vagyis – persze csak a járványveszély elmúltával – el lehet kezdeni az aláírásgyűjtést.","shortLead":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti...","id":"20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a501c4c-bcea-4a9a-93bd-b36eb96c5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Népszavazás az atlétikai stadionról: a Kúria kioktatta az NVB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]