[{"available":true,"c_guid":"8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","shortLead":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","id":"20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6f718-e15a-44c2-ac3b-40daaf85f716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","timestamp":"2020. november. 12. 09:52","title":"Pintér Sándor húszéves Mercedesre cserélte a 15 éves Audiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8405007c-fd08-43dd-9fdf-893e603d6e76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a külső védelmiterv-gyakorlatról is megtudhatunk néhány fontos információt. ","shortLead":"De a külső védelmiterv-gyakorlatról is megtudhatunk néhány fontos információt. ","id":"20201113_Vers_tuzoltok_Orszagos_Katasztrofavedelmi_Foigazgatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8405007c-fd08-43dd-9fdf-893e603d6e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a18d200-1568-430f-8671-2881e94d6bf6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Vers_tuzoltok_Orszagos_Katasztrofavedelmi_Foigazgatosag","timestamp":"2020. november. 13. 11:32","title":"Versben mondják el a tűzoltók, mi az a hidraulikus feszítő-vágó berendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Tesztelő Ügynökségnek azt kell tisztáznia, hogy a magyar sportdiplomata tussolt-e el doppingeseteket.","shortLead":"A Nemzetközi Tesztelő Ügynökségnek azt kell tisztáznia, hogy a magyar sportdiplomata tussolt-e el doppingeseteket.","id":"20201113_ita_ajan_tamas_sulyemelo_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633d76f3-e026-4eb9-804e-22ebcb0a747f","keywords":null,"link":"/sport/20201113_ita_ajan_tamas_sulyemelo_szovetseg","timestamp":"2020. november. 13. 16:22","title":"Újabb szervezet vizsgálja Aján Tamás ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","id":"20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b63f2a-0750-4b75-afe7-1c08e7114748","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. november. 12. 12:08","title":"Késeltek kora reggel az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","id":"20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcaf7-805d-4cb6-b954-5f77445122c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","timestamp":"2020. november. 12. 11:06","title":"Kórházban Ukrajna koronavírusos elnöke és kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabadkígyós polgármestere a sajtóból tudta meg, hogy a felújítás után viheti az állami Ménesbirtok a kastélyt. Balogh József levelet írt a békési parlamenti képviselőknek, hogy segítsenek megakadályozni, hogy elvegyék azt tőlük.","shortLead":"Szabadkígyós polgármestere a sajtóból tudta meg, hogy a felújítás után viheti az állami Ménesbirtok a kastélyt. Balogh...","id":"20201113_A_fideszes_polgarmester_nem_adna_a_Menesbirtoknak_a_kastelyukat_de_nem_kerdeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c9fcea-560f-43aa-8557-8d00272b0cfa","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_A_fideszes_polgarmester_nem_adna_a_Menesbirtoknak_a_kastelyukat_de_nem_kerdeztek","timestamp":"2020. november. 13. 14:55","title":"A fideszes polgármester nem adná a Ménesbirtoknak a kastélyukat, de nem kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66052bac-b3d7-4d75-b5e3-5d954fbce25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független országgyűlési képviselő a Momentum parlamenti \"füle, szája és szeme\" lesz, de ettől még nem lesznek párttagok. ","shortLead":"A három független országgyűlési képviselő a Momentum parlamenti \"füle, szája és szeme\" lesz, de ettől még nem lesznek...","id":"20201112_Hivatalosan_is_bejelentette_a_szovetsegkotest_Hadhazyekkal_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66052bac-b3d7-4d75-b5e3-5d954fbce25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7325f233-2a13-4811-8c0d-d1965a545fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Hivatalosan_is_bejelentette_a_szovetsegkotest_Hadhazyekkal_a_Momentum","timestamp":"2020. november. 12. 15:06","title":"A Momentum hivatalosan is bejelentette, hogy szövetkezik Hadházyékkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanában egyre gyakrabban tűnik el az észak-koreai diktátor, ráadásul az amerikai elnökválasztásról is hallgat.","shortLead":"Mostanában egyre gyakrabban tűnik el az észak-koreai diktátor, ráadásul az amerikai elnökválasztásról is hallgat.","id":"20201112_kim_dzsongun_eltunes_eszakkorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7f0a43-e258-442c-9cac-ab7c285c4005","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_kim_dzsongun_eltunes_eszakkorea","timestamp":"2020. november. 12. 11:22","title":"Több, mint három hete nem látta senki Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]