Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","shortLead":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","id":"20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9805c-4570-4941-8b4f-ea121eb82c25","keywords":null,"link":"/sport/20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 19. 07:34","title":"Belgium és Olaszország is a Nemzetek Ligája négyes döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen a gyógyultak szervezetében. A The New York Times által megkérdezett virológusok szerint valójában az immunsejtek az érdekesek, nem csak az eddig vizsgált antitestek.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen...","id":"20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819a6af2-9465-4b34-86d7-3690c6da27fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","timestamp":"2020. november. 18. 12:15","title":"Évekkel a koronavírus-fertőzés után is lenyomhatja az újabb betegséget az immunrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük az Alaptörvényét és az örökbefogadásra vonatkozó szabályokét. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólította Parlamentet, hogy ezekről a rendkívüli állapot feloldása után szavazzanak. ","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük...","id":"20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7903982c-e3f5-4aff-a428-681f0eaa0fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","timestamp":"2020. november. 20. 09:48","title":"Európa Tanács: Sértenék az emberi jogokat a kormány múlt keddi törvénymódosító javaslatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fc9b8a-7836-4935-9659-7b6e4c6a4dc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke módosító indítványban szeretné elérni, hogy ha az apa és az anya nemét is meghatározzák, akkor ez is egyértelmű legyen.","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke módosító indítványban szeretné elérni, hogy ha az apa és az anya nemét is meghatározzák, akkor...","id":"20201118_szabo_timea_alkotmanymodositas_gender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56fc9b8a-7836-4935-9659-7b6e4c6a4dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de0efec-fbd8-4ac7-8f0c-5a61e4481e40","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_szabo_timea_alkotmanymodositas_gender","timestamp":"2020. november. 18. 21:11","title":"Alkotmányban rögzíttetné Szabó Tímea, hogy Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc is férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesli a válságkezelést, az emberekre koncentrálna a cégek helyett a volt MNB-elnök.","shortLead":"Kevesli a válságkezelést, az emberekre koncentrálna a cégek helyett a volt MNB-elnök.","id":"20201120_Suranyi_100_ezer_forintot_adna_a_munkanelkulieknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1fd3d-8c1a-4d0c-83ea-b78ba2f1c951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Suranyi_100_ezer_forintot_adna_a_munkanelkulieknek","timestamp":"2020. november. 20. 10:16","title":"Surányi 100 ezer forintot adna a munkanélkülieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua megmutatta, miként folyik a termelés a Foxconn sencseni gyárában.","shortLead":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami...","id":"20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aed2448-56ba-422e-a22e-87df128a0a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","timestamp":"2020. november. 19. 13:03","title":"Videó: Már ember sem kell az iPhone-ok gyártásához, csak a robotok dolgoznak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori megoszlását is ábrázolja.","shortLead":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori...","id":"20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4945d99d-9202-4a5e-b48b-0022f108188c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","timestamp":"2020. november. 19. 07:58","title":"Új fertőzöttségi térképet közölt az operatív törzs, de ettől nem lesz senki okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki a kormányfő.\r

\r

","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki...","id":"20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f1cc87-6cba-4475-b559-b77604806023","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","timestamp":"2020. november. 19. 07:32","title":"Jenei Zoltán lett az országos kórház-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]