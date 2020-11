Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt a koronavírus-járvány is mutatta.","shortLead":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt...","id":"20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09be4-6704-4799-95eb-105633e51999","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 12:17","title":"Egyre több fertőző betegséget szabadít a világra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","shortLead":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","id":"20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e968497-483f-4a15-b249-88740a37c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","timestamp":"2020. november. 22. 15:55","title":"Franciaországban fokozatosan feloldják a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás interneten.","shortLead":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás...","id":"202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b46ec-7bd6-4eb4-a78e-09fa4cc4fcc0","keywords":null,"link":"/360/202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","timestamp":"2020. november. 21. 16:00","title":"Izgalmas utazások az otthoni fotelből: a turizmus ötletei a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült rekonstruálnia olasz tudósoknak. Fényképeket, videókat tettek közzé.","shortLead":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült...","id":"20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1a7619-fc64-471b-81b4-a5f502b31be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","timestamp":"2020. november. 23. 08:03","title":"Lenyűgöző lelet került elő az apokaliptikus Pompejiből: úr és szolgája testét rekonstruálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik, az önkormányzatoknak miből lesz pénze. Az önkormányzatok szerinte nem spórolnak.","shortLead":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik...","id":"20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c403d3e-623d-4a64-8282-7205c5ef02b9","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","timestamp":"2020. november. 22. 08:50","title":"Parragh László: Rákérdeztem, miért kell négy helyettes Karácsony Gergely mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő családja szerint ágynemű sem, ezt a kórház cáfolta. ","shortLead":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő...","id":"20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba3b3fb-1f70-4d9c-bb8a-7f371e7906e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","timestamp":"2020. november. 21. 17:15","title":"Napokig nem volt fűtés a COVID-osztályon Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af61547-fb49-48dc-b479-53a81045056e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két dinoszaurusz összefonódott csontvázát őrző ősmaradvánnyal gyarapodott az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum gyűjteménye.","shortLead":"Két dinoszaurusz összefonódott csontvázát őrző ősmaradvánnyal gyarapodott az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum...","id":"20201121_dueling_dinosaurs_osszefonodott_dinoszaurusz_csontvazak_trex_triceratops_horridus_eszak_karolinai_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af61547-fb49-48dc-b479-53a81045056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b9055-3731-4c35-83a6-a1ba691384d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_dueling_dinosaurs_osszefonodott_dinoszaurusz_csontvazak_trex_triceratops_horridus_eszak_karolinai_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2020. november. 21. 12:03","title":"Összefonódott dinoszaurusz-csontvázakat mutat be egy amerikai múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","shortLead":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","id":"20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bab87f-b893-4c74-9738-ca1089cfeb12","keywords":null,"link":"/sport/20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","timestamp":"2020. november. 22. 18:58","title":"Visszavonul Fekete László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]