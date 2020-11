Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 81 éves férfi, mivel a látogatási tilalom miatt nem láthatta, mindennap harmonikázott a feleségének.","shortLead":"A 81 éves férfi, mivel a látogatási tilalom miatt nem láthatta, mindennap harmonikázott a feleségének.","id":"20201127_harmonika_piacenza_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee5547b-5f76-45e8-9121-0c1f2f7bc9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_harmonika_piacenza_korhaz","timestamp":"2020. november. 27. 17:45","title":"Meghalt az idős nő, akinek a férje naponta adott szerenádot a kórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát, és táncol benne?","shortLead":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát...","id":"20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9283ec7b-d82f-42aa-8aa4-9a46dea2162f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"A Jóbarátok Monicája megint megcsinálta: fejére húzta a hálaadásnapi pulykát egy táncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi alkalmazását.","shortLead":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi...","id":"20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e64eab-ac89-4227-be3c-815ae02c906d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","timestamp":"2020. november. 27. 17:03","title":"Furcsa jelzéseket küldött a mobilokra a budapesti City Taxi alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca68d62-ac53-4331-9a2b-efafd1c1351c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járványhelyzettől függően döntenek a foci-Eb nézőszámáról jövő márciusig.","shortLead":"A járványhelyzettől függően döntenek a foci-Eb nézőszámáról jövő márciusig.","id":"20201128_UEFA_Eb_nezok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca68d62-ac53-4331-9a2b-efafd1c1351c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380fea4b-6446-4422-991f-d8ad2d44faeb","keywords":null,"link":"/sport/20201128_UEFA_Eb_nezok_jarvany","timestamp":"2020. november. 28. 13:05","title":"Négy forgatókönyvet készít az UEFA arról, hány nézőt engedhetnek be az Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A másik vádlott tárgyalása még hátravan.","shortLead":"A másik vádlott tárgyalása még hátravan.","id":"20201126_Ot_evet_kapott_a_csepeli_buszon_verekedo_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749052f1-0aae-4612-9dfd-54b206987513","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Ot_evet_kapott_a_csepeli_buszon_verekedo_utas","timestamp":"2020. november. 26. 15:31","title":"Öt évet kapott a csepeli buszon verekedő utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2a99b3-dfdb-4ee1-9303-0cd3f9445004","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valószínűleg csak 200–250 egyed él egy újonnan felfedezett, mianmari langúrfajból.","shortLead":"Valószínűleg csak 200–250 egyed él egy újonnan felfedezett, mianmari langúrfajból.","id":"20201126_Felfedeztek_egy_uj_majomfajt_a_gond_csak_az_hogy_maris_kihalofelben_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2a99b3-dfdb-4ee1-9303-0cd3f9445004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c6ed8-f6fc-472e-957c-455e5838b177","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Felfedeztek_egy_uj_majomfajt_a_gond_csak_az_hogy_maris_kihalofelben_van","timestamp":"2020. november. 26. 13:54","title":"Felfedeztek egy új majomfajt, a gond csak az, hogy máris kihalófélben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja a kiegészített összeget az, aki a munkahelyén fertőződött meg koronavírussal, ugyanis a kérelem szolgálati útját rögzítő jogszabályt annak idején még egyedi esetekre dolgozták ki, nem egy világjárványra. Gulyás Gergely csütörtöki ígérete szerint ez változni fog. ","shortLead":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja...","id":"20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c4bd90-4c70-4679-bb07-aa89078a64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","timestamp":"2020. november. 26. 14:58","title":"Bürokratikus akadálypálya vár a táppénzt igénylőkre, épp ideje, hogy ez változzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége és eladási ára között.","shortLead":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége...","id":"20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa5bda-9f0f-48d5-ac32-d728607b20f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","timestamp":"2020. november. 28. 08:03","title":"Mennyiért vesz meg egy iPhone-t az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]