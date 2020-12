Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f1235c2-d0e3-436f-b059-d9eac3a1ff43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sikerágazatnak tűnik a járvány árnyékában a pénzügyi információtechnológia, de valójában öldöklő verseny folyik azért, hogy a bankoké, a fintech szolgáltatóké vagy a technológiai óriásoké legyen-e az ügyfél. Magyarországon a kormányhoz közel állók is bejelentkeztek a futamra.","shortLead":"Sikerágazatnak tűnik a járvány árnyékában a pénzügyi információtechnológia, de valójában öldöklő verseny folyik azért...","id":"202048__digitalis_penzugyek__acovid_mint_katalizator__mobilbank__viruskent_terjednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1235c2-d0e3-436f-b059-d9eac3a1ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52babac-a9eb-481f-81c7-13be5a1254dc","keywords":null,"link":"/360/202048__digitalis_penzugyek__acovid_mint_katalizator__mobilbank__viruskent_terjednek","timestamp":"2020. december. 01. 17:30","title":"Sokat nyerhetnek a járványon, akik digitális pénzügyekben utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","shortLead":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","id":"20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dc738-f34e-4412-ae2b-1d7df461df27","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","timestamp":"2020. december. 01. 12:02","title":"Operatív törzs: 4436 koronavírusost találtak a tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra. Az újfajta kriptovalutával nem csak a közösségi oldalon lehetne vásárolni.","shortLead":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra...","id":"20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b448e70-7305-4c67-a620-dd9db3811602","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2020. november. 30. 10:33","title":"Nagy dobásra készül a Facebook 2021-ben: jön a saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","shortLead":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","id":"20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11597b8d-cb88-4212-9708-7aebbe660fee","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","timestamp":"2020. november. 29. 19:48","title":"„Hatalmas felkiáltójelet” lát a vasárnapi járványadatokban a víruskutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59cdf75-de97-490d-a8e7-3613942a13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták, tényleg megéri-e többet fizetni plusz 8 GB RAM-ért, mármint ami az Apple új lapkakészletével szerelt MacBook Prót illeti.","shortLead":"Megvizsgálták, tényleg megéri-e többet fizetni plusz 8 GB RAM-ért, mármint ami az Apple új lapkakészletével szerelt...","id":"20201201_apple_macbook_pro_m1_2020_memoria_8_vagy_16_gb_ram_osszehasonlitasa_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c59cdf75-de97-490d-a8e7-3613942a13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2f7e4-6090-40b5-b8f6-1c40a4e143ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_apple_macbook_pro_m1_2020_memoria_8_vagy_16_gb_ram_osszehasonlitasa_video","timestamp":"2020. december. 01. 09:33","title":"Megéri többet fizetni a 16 GB-os idei MacBook Próért? Videón a (kissé meglepő) eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot mélyíti a világ egyik legsúlyosabb vírushelyzete.","shortLead":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot...","id":"202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ec2c0-4de2-422f-9805-39792eaaf685","keywords":null,"link":"/360/202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","timestamp":"2020. december. 01. 15:00","title":"Megpuccsolt puccs: a több válságtól is sújtott Peru falja az elnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","shortLead":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","id":"20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc5b67-ff90-48e6-8541-353a82b3b1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","timestamp":"2020. november. 30. 11:20","title":"Meghalt egy 18 éves koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]