Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","shortLead":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","id":"20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5055b2-4818-45bb-9099-a67c15a124f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","timestamp":"2020. december. 06. 14:45","title":"Irányított rádiósugarak okozhatták a havannai szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","id":"20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d71c6-a7be-45ae-8740-6a8e22e57728","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 06. 20:25","title":"Több mint 60 ezer olasz halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acb0a33-1c70-4d79-abb1-c146aa45187d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntek este előzetes letartóztatásba helyezték az egyik leggazdagabb szlovák üzletembert, Jaroslav Hascákot. A komoly politikai befolyást is szerzett befektetőt pénzmosással és vesztegetéssel vádolják. Úgy tűnik, a szlovák rendőrség újabb letartóztatási hullámot indított. ","shortLead":"Péntek este előzetes letartóztatásba helyezték az egyik leggazdagabb szlovák üzletembert, Jaroslav Hascákot. A komoly...","id":"20201205_Sorra_veszik_orizetbe_az_elit_korrupcion_kapott_tagjait__Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5acb0a33-1c70-4d79-abb1-c146aa45187d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eadce9a-7c9c-49d0-a67c-85c2eeb170ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Sorra_veszik_orizetbe_az_elit_korrupcion_kapott_tagjait__Szlovakiaban","timestamp":"2020. december. 05. 20:00","title":"Sorra veszik őrizetbe az elit korrupción kapott tagjait – Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8885fb31-77a6-47d4-a533-b3c127a20331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes egységeket a kelet-afrikai régió más térségeibe vezényelnek át.","shortLead":"Egyes egységeket a kelet-afrikai régió más térségeibe vezényelnek át.","id":"20201205_Trump_kivonta_az_osszes_katonajat_Szomaliabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8885fb31-77a6-47d4-a533-b3c127a20331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a4e9bd-e1e8-403b-bd27-a21a9c806d0e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Trump_kivonta_az_osszes_katonajat_Szomaliabol","timestamp":"2020. december. 05. 08:13","title":"Trump kivonta az összes katonáját Szomáliából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","shortLead":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","id":"20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf997d-bd4a-48a8-a480-9a2be3713cc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 18:02","title":"Többmillió forinttal károsíthattak meg albérletkeresőket budapesti csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","shortLead":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","id":"202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8f8776-3764-4bc8-b5c3-8745772e9d75","keywords":null,"link":"/360/202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","timestamp":"2020. december. 06. 08:15","title":"Nem legyengített koronavírus van a most engedélyezés előtt álló vakcinákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]