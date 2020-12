Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtószabadságért folytatott küzdelmeivel is indokolták P. Szűcs Julianna érdemességét a Budapestért-díjra. Csakhogy a Mozgó Világ című folyóirat főszerkesztője kritikusai szerint éppen a sajtószabadságot és a szolidaritást köpte szembe 1983-ban.","shortLead":"A sajtószabadságért folytatott küzdelmeivel is indokolták P. Szűcs Julianna érdemességét a Budapestért-díjra. Csakhogy...","id":"20201208_p_szucs_julianna_budapestert_dij_jobbik_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6641f6c4-09c0-47b6-9b58-ededfefac6c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_p_szucs_julianna_budapestert_dij_jobbik_botrany","timestamp":"2020. december. 08. 17:23","title":"Már a Jobbik is bírálja a Mozgó Világ főszerkesztőjének adott fővárosi kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","shortLead":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","id":"20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e898d80-7d2d-44f6-86de-304fb9f6a8dd","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","timestamp":"2020. december. 09. 08:08","title":"Koronavírus a szülészeten: meghalt egy amerikai nő, mielőtt még kézbe foghatta volna az újszülöttjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szendrői Csabáék a Kösz című dalhoz készítettek stúdióban zenélős klipet, melyet először nálunk lehet megtekinteni.","shortLead":"Szendrői Csabáék a Kösz című dalhoz készítettek stúdióban zenélős klipet, melyet először nálunk lehet megtekinteni.","id":"20201209_Premier_Elefant_Kosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4931ba8-cad8-4c4f-a8bd-097431aa6efa","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Premier_Elefant_Kosz","timestamp":"2020. december. 10. 10:00","title":"Premier: kitartó rajongói előtt tiszteleg új klipjével az Elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20201209_idojaras_eso_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3b13e-eae2-4bf1-8f7e-0adc30450a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_idojaras_eso_havazas","timestamp":"2020. december. 09. 06:17","title":"Újabb csapadékos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","id":"20201209_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a665254d-bedd-4b43-9166-06329be4954d","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_latogatas","timestamp":"2020. december. 09. 17:50","title":"Bizonyos esetekben felmentés adható a látogatási tilalom alól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megtévesztő reklám miatt kell 3,5 millió forintot fizetnie a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozáscsoportnak.","shortLead":"Megtévesztő reklám miatt kell 3,5 millió forintot fizetnie a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozáscsoportnak.","id":"20201208_megteveszto_ingatlanreklam_3_es_fel_millios_birsag_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ab26f-75ff-496c-8875-ab173ba9e055","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201208_megteveszto_ingatlanreklam_3_es_fel_millios_birsag_gvh","timestamp":"2020. december. 08. 18:11","title":"Megbírságolták a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és a rendkívül gyors fejlesztést tartják gyanúsnak az egészségügyben dolgozók, akik – ha tehetnék – visszautasítanák a vakcinát.","shortLead":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és...","id":"20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d2986d-7131-4824-85b2-664d22c6e5eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","timestamp":"2020. december. 08. 15:24","title":"Orosz orvosok is bizalmatlanok a Szputnyik V vakcina iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a miniszterelnök ezt megtette, a bankok összeolvasztását nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH). Amely így vizsgálni sem tudja a fúziót.","shortLead":"Mivel a miniszterelnök ezt megtette, a bankok összeolvasztását nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak...","id":"20201210_orban_viktor_nemzetgazdasagi_jelentosegu_szuperbank_gigbank_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f7db-e241-4344-8038-35afc0977452","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_orban_viktor_nemzetgazdasagi_jelentosegu_szuperbank_gigbank_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. december. 10. 07:56","title":"Orbán nemzetgazdasági jelentőségűvé minősítette Mészárosék szuperbankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]