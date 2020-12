Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb794d81-6e33-469a-b54d-556629054e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen változatos szabályszegéseket mutat be a rendőrség a saját háza tájáról: akad záróvonalon előzés, piros lámpán áthaladás és elsőbbség meg nem adása is.","shortLead":"Egészen változatos szabályszegéseket mutat be a rendőrség a saját háza tájáról: akad záróvonalon előzés, piros lámpán...","id":"20201211_rendorseg_video_szabalyszeges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb794d81-6e33-469a-b54d-556629054e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4725c444-648a-4e83-af0a-7f4ae6b3b6fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_rendorseg_video_szabalyszeges","timestamp":"2020. december. 11. 21:05","title":"Saját magukat is pofátlan(tan)ították a rendőrök az új videójukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fél-egy órával nőtt a vonatok menetideje az esztergomi vonalon, Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszok járnak.","shortLead":"Fél-egy órával nőtt a vonatok menetideje az esztergomi vonalon, Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszok járnak.","id":"20201211_Egyoras_kesessel_es_kimarado_jaratokkal_kell_szamolni_az_esztergomi_vasutvonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c9c5d6-5ab3-44cc-b4a6-2ede46bb1b1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Egyoras_kesessel_es_kimarado_jaratokkal_kell_szamolni_az_esztergomi_vasutvonalon","timestamp":"2020. december. 11. 19:04","title":"Egyórás késéssel és kimaradó járatokkal kell számolni az esztergomi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai értelemben vett Orbán család, de esetenként a vér szerinti kapcsolatok legbelsőbb köreit is érintette.","shortLead":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai...","id":"202050_orban_es_szajer_kotelekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51afec-d1be-4cb8-a174-e32b86752f34","keywords":null,"link":"/360/202050_orban_es_szajer_kotelekben","timestamp":"2020. december. 10. 11:00","title":"Több mint harcostárs: sok ponton összefonódik Orbán és Szájer kapcsolati hálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány hónapról hónapra felülírja a prognózisokat.","shortLead":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány...","id":"202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2c6972-4bd6-49a4-b6ef-8e06534a282c","keywords":null,"link":"/360/202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","timestamp":"2020. december. 11. 13:00","title":"Bank, tőzsde vagy párnaciha? A mostani válságban nem kaphat tuti tippet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","shortLead":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","id":"20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b18212c-ed0e-40fc-acd2-c4e3bc31066e","keywords":null,"link":"/sport/20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","timestamp":"2020. december. 11. 16:48","title":"Marco Rossi lett a világ kilencedik legjobb szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kormány indoklása szerint a visszaéléseket csökkenti, ahogyan 2021-től módosul a kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata szabályrendszere, sok cég és számos könyvelő viszont úgy látja, néhány trükköző büntetése miatt jár rosszul több tízezer tisztességes kisvállalkozó. Akárhogy is, annyi biztos, hogy új szabályokat kell tanulniuk a katázóknak. Nem könnyíti a helyzetüket az sem, hogy a rájuk vonatkozó adótörvényt kétszer is módosították, előbb a nyáron, aztán az őszi adócsomagban.","shortLead":"A kormány indoklása szerint a visszaéléseket csökkenti, ahogyan 2021-től módosul a kisadózó vállalkozások tételes...","id":"20201211_kata_ado_adozas_valtozas_kisadozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b25c0dd-0e41-4ae4-9680-8e8a6b3ad7b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_kata_ado_adozas_valtozas_kisadozas","timestamp":"2020. december. 11. 14:30","title":"Itt a világvége a katások számára? Tudnivalók és tennivalók a szigorításban érintetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d30ea4c-6544-4e05-bc02-b817a3e8b213","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendkívül ritka Lambroghini Aventador SVJ-ből összesen 900 darabot gyártottak.\r

