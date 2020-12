Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8317f4-a78e-4819-9818-7833671201fa","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Négy alkotmánybíró szerint a képviselő tájékozódási joga nem azonos a közérdekű adatok megismerésének jogával.","shortLead":"Négy alkotmánybíró szerint a képviselő tájékozódási joga nem azonos a közérdekű adatok megismerésének jogával.","id":"20201211_alkotmanybirosag_kozintezmeny_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8317f4-a78e-4819-9818-7833671201fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb77a25e-1be4-4460-acb7-2a972d0afacd","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_alkotmanybirosag_kozintezmeny_kepviselo","timestamp":"2020. december. 11. 15:50","title":"Ab: Alkotmányos, hogy a képviselők nem mehetnek be bármikor a közintézményekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vesztegetéssel gyanúsított Nagy János másik, az ügyben nem érintett cégének elég nagy a nyeresége.","shortLead":"A vesztegetéssel gyanúsított Nagy János másik, az ügyben nem érintett cégének elég nagy a nyeresége.","id":"202050_tabyagro_a_helyettes_allamtitkar_bananheja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0b0cd6-7bcc-4c77-a20a-2c6a703744f0","keywords":null,"link":"/360/202050_tabyagro_a_helyettes_allamtitkar_bananheja","timestamp":"2020. december. 11. 13:30","title":"Marad mit a tejbe aprítania az őrizetbe vett helyettes agrárállamtitkárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják a sávszélességüket.","shortLead":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják...","id":"20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3198db4f-085f-4d67-ac82-e26f5f958196","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","timestamp":"2020. december. 11. 11:33","title":"A Facebookot, az Instagramot, a Twittert, a YouTube-ot és a TikTokot is megbüntette Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b15244-14f5-44d3-accf-99d86e235269","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szingapúrban, a világon először, hatósági engedélyt kapott a laboratóriumban, állati sejtből tenyésztett csirkehús forgalmazása. A műhús piaca tíz év múlva a teljes húságazat tizede lehet. ","shortLead":"Szingapúrban, a világon először, hatósági engedélyt kapott a laboratóriumban, állati sejtből tenyésztett csirkehús...","id":"202050__laborcsirke__szingapuri_engedely__mesterseges_husepites__kulturalt_korulmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b15244-14f5-44d3-accf-99d86e235269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e753048-572a-48cf-a61f-b7a5f8504605","keywords":null,"link":"/360/202050__laborcsirke__szingapuri_engedely__mesterseges_husepites__kulturalt_korulmenyek","timestamp":"2020. december. 11. 17:00","title":"Galamblelkű ragadozóknak: már állatok leölése nélkül is ehetünk igazi húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik szerint még akár Kubát is Magyarországhoz csatoltatta volna.","shortLead":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik...","id":"20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c9f9a7-10d6-4721-bca1-b587b12c8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","timestamp":"2020. december. 11. 14:52","title":"Kubatov szerint ha Trianont Orbán tárgyalja, Magyarországhoz csatolta volna az antant országok felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","shortLead":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","id":"20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199cb4-7955-46ca-a0d7-86bc5a1c4d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","timestamp":"2020. december. 11. 16:19","title":"Felfüggeszti a kormány az idősek vásárlási idősávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0ced51-88d3-4958-b7d7-1cee35799823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F1-es idényzáró második szabadedzésén élt át forró pillanatokat a finn versenyző.","shortLead":"Az F1-es idényzáró második szabadedzésén élt át forró pillanatokat a finn versenyző.","id":"20201211_f1_kimi_raikkonen_alfa_romeo_abu_dzabi_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0ced51-88d3-4958-b7d7-1cee35799823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401f33d-8144-408b-8f98-a05cee0cc3b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_f1_kimi_raikkonen_alfa_romeo_abu_dzabi_nagydij","timestamp":"2020. december. 11. 17:47","title":"Kigyulladt Räikkönen autója, saját kezűleg oltotta el – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték a politikai erőtérben.","shortLead":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték...","id":"202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab93ed-f102-4743-9557-e37cc044375d","keywords":null,"link":"/360/202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","timestamp":"2020. december. 11. 12:00","title":"Az ideológia a fontos, nem az esztétika - szaporodó kurzusszobrok a köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]