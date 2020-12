Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forbes által összefésült 25-ös listára is két magyar fürdő is befutott.","shortLead":"A Forbes által összefésült 25-ös listára is két magyar fürdő is befutott.","id":"20201215_furdo_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232fbc2a-b157-4701-8569-9dc17a67272b","keywords":null,"link":"/elet/20201215_furdo_instagram","timestamp":"2020. december. 15. 13:26","title":"A Széchenyi a második legtöbbször hashtagelt fürdő az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","shortLead":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","id":"20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d580d80a-413b-4697-bce1-b3a5bf12c68f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","timestamp":"2020. december. 14. 16:57","title":"Figyelmeztet a NAV: munka és tanulói jogviszony nélkül fizetni kell, ha lejár a diákigazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeadc669-9414-4654-946c-4429983d7713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy a konkurensek nem hagyják majd szó nélkül az Apple házon belül készült lapkakészletét, amelynek különösen jók a teljesítményértékei. Úgy tűnik, az AMD már készíti is a saját, az M1-gyel versenyezni tudó áramkörét.","shortLead":"Várható volt, hogy a konkurensek nem hagyják majd szó nélkül az Apple házon belül készült lapkakészletét, amelynek...","id":"20201214_amd_k12_core_arm_alapu_lapka_apple_m1_processzor_chip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeadc669-9414-4654-946c-4429983d7713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533efba3-29d7-4deb-8e42-b5628c3fd49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_amd_k12_core_arm_alapu_lapka_apple_m1_processzor_chip","timestamp":"2020. december. 14. 12:08","title":"Felvette a kesztyűt az AMD: készíti az Apple-féle M1 lapka riválisát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c020d7-17ea-41af-8a24-df1d8e2dd69c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yiwu városának gigantikusan nagy piacán már nyáron lezajlott a karácsonyi szezon, a viszonteladók ekkor vásárolták fel az ünnepi időszakra a portékáikat. ","shortLead":"Yiwu városának gigantikusan nagy piacán már nyáron lezajlott a karácsonyi szezon, a viszonteladók ekkor vásárolták fel...","id":"20201214_A_vilag_karacsonyi_dekoracioinak_60_szazaleka_errol_a_kinai_piacrol_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71c020d7-17ea-41af-8a24-df1d8e2dd69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eda502-eb56-4f9c-a529-e5bc6f98076e","keywords":null,"link":"/elet/20201214_A_vilag_karacsonyi_dekoracioinak_60_szazaleka_errol_a_kinai_piacrol_erkezik","timestamp":"2020. december. 14. 15:27","title":"A világ karácsonyi dekorációinak 60 százaléka erről a kínai piacról érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","shortLead":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","id":"20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84688fd-58cb-4e9b-b87e-b3bae3e24443","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. december. 13. 20:38","title":"Mikulásnak és manónak öltözött rendőrök csaptak le tolvajokra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.","shortLead":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre...","id":"20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7eba8-1073-4c7d-9c1b-06e2011b130d","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 14. 09:04","title":"Januártól ellenőrzik a hálapénztilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A debreceni labdarúgónak nagyon rossz érzés volt, hogy az Izland elleni meccset a tévén keresztül kellett néznie.","shortLead":"A debreceni labdarúgónak nagyon rossz érzés volt, hogy az Izland elleni meccset a tévén keresztül kellett néznie.","id":"20201215_dzsudzsak_balazs_valogatott_magyarorszag_izland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8107a967-631a-4809-88ec-ec8ca59b6528","keywords":null,"link":"/sport/20201215_dzsudzsak_balazs_valogatott_magyarorszag_izland","timestamp":"2020. december. 15. 05:55","title":"Dzsudzsák: Soha nem dicsekedtem azzal, amim van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]