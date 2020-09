Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05e2cec-bea4-48a0-8b2a-5ca67f968bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:59","title":"Brutális számokat produkál a koronavírus-járvány Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beafe45-8e6f-4c06-ab10-dcf03c0af996","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos láthatóan kedveli a humort és a könnyűzenét is.","shortLead":"A felcsúti milliárdos láthatóan kedveli a humort és a könnyűzenét is.","id":"20200904_meszaros_lorinc_irigy_honaljmirigy_koncert_tamogato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8beafe45-8e6f-4c06-ab10-dcf03c0af996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badfdc11-a170-4cb6-9475-d9bb0ff55579","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_meszaros_lorinc_irigy_honaljmirigy_koncert_tamogato","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:12","title":"Mészáros Lőrinc az Irigy Hónaljmirigy arénakoncertjének főtámogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben a félmilliót is meghaladja a juttatás összege, még mindig jóval többen vannak az olyan szépkorúak, akik kénytelenek az átlagnyugdíj felénél is kevesebből megélni. ","shortLead":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben...","id":"202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cc74d-a29b-44e9-8055-4a99f86998c6","keywords":null,"link":"/360/202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:15","title":"Óriásira nyílt a nyugdíjolló: a fiatalabb ellátottak pénze húzza fel az átlagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumát a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája. A megoldáshoz párbeszédre van szükség – írták közleményükben.","shortLead":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló...","id":"20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425c741-a48b-4607-aea2-0dd9d0c3067c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:03","title":"Egyeztetésre hívta az Színművészetit és Vidnyászkyékat a Magyar Rektori Konferencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több fertőzött van. ","shortLead":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több...","id":"20200904_koronavirus_csakvar_nbii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529df3b-4bc9-4f08-8eae-800418961bcd","keywords":null,"link":"/sport/20200904_koronavirus_csakvar_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:16","title":"Koronavírus-fertőzötteket találtak a paksi és csákvári focicsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","shortLead":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","id":"20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263e003-8cc6-4eb9-8f56-54cdb8990200","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 03. 22:03","title":"Két új, olcsóbb mobilt is kiad az Oppo, íme az F17 és az F17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","shortLead":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","id":"20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762990ba-68f4-4826-9803-220ecf93c6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:41","title":"Teljesen magára van hagyatva a sofőr a Volvo retro sportkocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező, Wéber Kata forgatókönyvíró és Petrányi Viktória producer.

","shortLead":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező...","id":"20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2d1d30-1639-4404-b72d-18b7de0854e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:50","title":"Már a velencei filmfesztiválon is tudnak az SZFE-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]