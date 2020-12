Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőként az egészségügyi dolgozók körében mérik föl az igényeket. Szlávik János szerint, aki a rizikócsoportba tartozik, az oltassa be magát. ","shortLead":"Elsőként az egészségügyi dolgozók körében mérik föl az igényeket. Szlávik János szerint, aki a rizikócsoportba...","id":"20201219_Megkezdodott_a_felkeszules_az_oltasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f2838-4c80-40a7-a0f7-72c9f39042fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Megkezdodott_a_felkeszules_az_oltasokra","timestamp":"2020. december. 19. 16:07","title":"Megkezdődött a felkészülés az oltásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","shortLead":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","id":"20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b47f07-60ea-44c3-874e-4992df4676fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","timestamp":"2020. december. 20. 08:18","title":"Kocsis Máté: Nem hisztizni kell, főpolgármester úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a másodikért már fizetni kell.","shortLead":"És a másodikért már fizetni kell.","id":"20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0beda-5b8e-4a3e-a390-1edbf1f4a1f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 20. 09:45","title":"Lakásonként maximum két kocsira adnak parkolási engedélyt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61931fe4-040b-494b-94b9-0862e84cd5f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szamos-család a marcipánjairól lett ismert, de nem volt zökkentőmentes az útjuk a sikerig, a szocialista ipar ugyanis nem ismerte el a cukrászmesterséget. Kiderül az is, hogy melyik még ma is működő cukrászdába tért be egykor Petőfi Sándor. Cukrász dinasztiák, első rész. ","shortLead":"A Szamos-család a marcipánjairól lett ismert, de nem volt zökkentőmentes az útjuk a sikerig, a szocialista ipar ugyanis...","id":"20201218_Doku360_Cukrasz_dinasztiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61931fe4-040b-494b-94b9-0862e84cd5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ba991-322c-4c1f-8869-9d54ff667ca5","keywords":null,"link":"/360/20201218_Doku360_Cukrasz_dinasztiak","timestamp":"2020. december. 19. 19:00","title":"Doku360: Kisszobából indult a családi cukrászcég, holdinggá nőtte ki magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3e1f6c-5a35-421d-8b55-485b7dd38c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes védettséghez két oltást kell beadni három hét különbséggel.","shortLead":"A teljes védettséghez két oltást kell beadni három hét különbséggel.","id":"20201220_Muller_Cecilia_A_ket_unnep_kozott_elkezdodhet_a_lakossag_beoltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc3e1f6c-5a35-421d-8b55-485b7dd38c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4da22-4080-464e-b35f-4f9edbd58b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Muller_Cecilia_A_ket_unnep_kozott_elkezdodhet_a_lakossag_beoltasa","timestamp":"2020. december. 20. 15:31","title":"Müller Cecília: A két ünnep között elkezdődhet a védőoltások beadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","shortLead":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","id":"20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4663400d-3790-433e-9379-63a22aa62289","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","timestamp":"2020. december. 18. 19:39","title":"24.hu: Ezerágyas pszichiátriai és idegsebészeti központot hozna létre a kormány több intézmény összevonásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg - közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és...","id":"20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b410266-f108-4363-b6fa-b6a3e0fc3691","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","timestamp":"2020. december. 19. 18:12","title":"Boris Johnson további szigorításokat jelentett be, szinte teljesen lezárják Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","shortLead":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","id":"20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccbc95-70bf-4ab2-8f14-9c50f7a2b734","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 20. 15:54","title":"Mozgó laborokban, naponta 2 ezer tesztet végeznek hétfőtől Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]