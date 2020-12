Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd90f2a0-0b6f-4b1b-afd3-9c66de0f6157","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A “harc” még nem ért véget, de ők nem adják fel – üzenik. ","shortLead":"A “harc” még nem ért véget, de ők nem adják fel – üzenik. ","id":"20201221_Mentosok_OMSZ_koronavirus_Igazabol_szerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd90f2a0-0b6f-4b1b-afd3-9c66de0f6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda9c5fa-3e7c-4e81-9d44-68c90c972d52","keywords":null,"link":"/elet/20201221_Mentosok_OMSZ_koronavirus_Igazabol_szerelem","timestamp":"2020. december. 21. 10:12","title":"A mentősök egy Igazából szerelem-jelenettel mesélnek az évükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A tesztidőszak harmadik fázisában vannak a Kínában kifejlesztett vakcinák.","shortLead":"A tesztidőszak harmadik fázisában vannak a Kínában kifejlesztett vakcinák.","id":"20201222_86_szazalekos_hatekonysagunak_talaltak_az_egyik_kinai_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb338b7-6442-4a85-91b0-78d1e645171b","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201222_86_szazalekos_hatekonysagunak_talaltak_az_egyik_kinai_vakcinat","timestamp":"2020. december. 22. 20:49","title":"86 százalékos hatékonyságúnak találták az egyik kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04924f50-75f0-4be2-99fc-5d9fcdffad7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén és hétfőn újabb részletek derültek ki a 2021-től igényelhető lakásfelújítási támogatásról, illetve egy ahhoz kapcsolódó hitelkonstrukcióról. A Bank360.hu elemzői öt olyan helyzetet vettek górcső aló, amelyek meghiúsíthatják a támogatás igénybevételét. ","shortLead":"A hétvégén és hétfőn újabb részletek derültek ki a 2021-től igényelhető lakásfelújítási támogatásról, illetve egy ahhoz...","id":"20201221_Ezen_az_5_buktaton_mulhat_a_lakasfelujitasi_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04924f50-75f0-4be2-99fc-5d9fcdffad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be38ac97-7456-4c3f-9377-b26398fea3e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Ezen_az_5_buktaton_mulhat_a_lakasfelujitasi_tamogatas","timestamp":"2020. december. 21. 15:08","title":"Ezen az 5 buktatón is múlhat a lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","id":"20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acff808-61d4-4a22-a673-76f7fc064fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2020. december. 22. 14:14","title":"Müller: Marad a látogatási tilalom a szociális intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják is azt más készülékeikkel, így azt akár több telefonon és táblagépen is meg tudják majd nézni,","shortLead":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják...","id":"20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eecaa2-dd99-4019-8aae-1b8ba3a290a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","timestamp":"2020. december. 22. 19:03","title":"Remek letöltős funkció készül a YouTube-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806f3149-80a4-46a5-9c90-4c3c39570bca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kilauea vulkán legutóbb 2018-ban tört ki, óriási pusztítást végzett.","shortLead":"A Kilauea vulkán legutóbb 2018-ban tört ki, óriási pusztítást végzett.","id":"20201221_hawaii_vulkan_kilauea_lava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=806f3149-80a4-46a5-9c90-4c3c39570bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f677d72-6c64-4882-89b5-2b7d606e82d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_hawaii_vulkan_kilauea_lava","timestamp":"2020. december. 21. 14:40","title":"Kitört a vulkán Hawaiin, amelyik két éve 700 házat pusztított el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hamarosan várhatóan piacra dobja a Q7 nagytestvérét.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hamarosan várhatóan piacra dobja a Q7 nagytestvérét.","id":"20201221_audi_q9_jon_a_bmw_x7_es_a_mercedes_gls_uj_rivalisa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3cdecb-a5d3-4f04-880a-5c94c8522b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_audi_q9_jon_a_bmw_x7_es_a_mercedes_gls_uj_rivalisa","timestamp":"2020. december. 21. 11:21","title":"Audi Q9: jön a BMW X7 és a Mercedes GLS új riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","shortLead":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","id":"20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f2f6-0d50-45a9-8211-84ea4a4882a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","timestamp":"2020. december. 21. 11:59","title":"Közlekedés az ünnepek alatt: kisokost adott ki a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]