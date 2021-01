Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európai összehasonlításban a bécsi utasok a legbecsületesebbek, mi nem állunk túl jól.\r

\r

","shortLead":"Európai összehasonlításban a bécsi utasok a legbecsületesebbek, mi nem állunk túl jól.\r

\r

","id":"20210106_Otszor_annyian_bliccelnek_Budapesten_mint_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e38a84-4c0d-472e-816b-76f609dc80c3","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Otszor_annyian_bliccelnek_Budapesten_mint_Becsben","timestamp":"2021. január. 06. 14:20","title":"Ötször annyian bliccelnek Budapesten, mint Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből a Twitter. Most ideiglenes kitiltásról van szó, de végleges is jöhet.","shortLead":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből...","id":"20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdf777-09f4-44e9-8f0e-e958bc2413cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","timestamp":"2021. január. 07. 02:31","title":"12 órára kizárta Trumpot saját fiókjából a Twitter, és belengette a végleges törlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a8f29-e03e-4605-ae63-048b2003412f","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Asszonyság és uraság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató belső része – hosszabb használat után – úgy bepárásodott, hogy az hatással van a működésére.","shortLead":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató...","id":"20210107_airpods_max_para_fejhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37636216-7df9-49e1-a39e-ff385853ffad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_airpods_max_para_fejhallgato","timestamp":"2021. január. 07. 11:03","title":"A viseléstől bevizesedhetnek az Apple méregdrága fejhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","shortLead":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","id":"20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19038d52-94fd-49ce-b904-b627d27bae3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","timestamp":"2021. január. 07. 07:45","title":"Őrizetbe vettek két drogdílert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","shortLead":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","id":"20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af1958-3b86-4cc1-ba14-092d018470b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","timestamp":"2021. január. 07. 17:37","title":"Már nem dolgoznak a régészek a Magyarságkutatónál, miután kritizálták a pozsonyi csata filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","shortLead":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","id":"20210107_kina_dinoszaurusz_fosszilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e71616-28fe-416e-8f6f-23d2b2cdd738","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_kina_dinoszaurusz_fosszilia","timestamp":"2021. január. 07. 19:03","title":"Ritka dinoszaurusz-leletre bukkantak a kínai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","id":"20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea57e56-0e3b-47d1-9583-de607b69ec01","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 07. 18:45","title":"Négy idősotthonban már oltják a lakókat és a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]