[{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","shortLead":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bbb0e-efe6-4b9c-920d-0ee39bd447a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 08. 06:15","title":"Soha nem jelentettek még ennyi új fertőzöttet és elhunytat az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","shortLead":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","id":"20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a6854-45df-4ed1-9df2-a052eec658f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","timestamp":"2021. január. 07. 05:58","title":"Többször is havazhat még a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk tartósan a kocsinkban.","shortLead":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk...","id":"20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d780214-89c1-47b4-bade-7667734dd15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","timestamp":"2021. január. 08. 06:41","title":"Mennyivel növeli az autó fogyasztását a rádió vagy a kormányfűtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.","shortLead":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi...","id":"20210108_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f95086-fd91-439c-b919-555e986bbf78","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Orban","timestamp":"2021. január. 08. 07:37","title":"Orbán: Februárig meghosszabbítjuk a rendkívüli intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen megijedtek tőle.","shortLead":"Többen megijedtek tőle.","id":"20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf19ef0-7a3d-481d-89ca-9e159601b72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","timestamp":"2021. január. 07. 10:03","title":"Kékes-lilás tárgyat láttak az égen Hawaiin, egyelőre nem tudni, mi volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47250dc-8500-41c6-971a-e4a5cb7f9117","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izlandi tudósok kutatása szerint az egypetéjű ikrek genetikailag eltérnek egymástól.","shortLead":"Izlandi tudósok kutatása szerint az egypetéjű ikrek genetikailag eltérnek egymástól.","id":"20210108_ikrek_kutatas_genetika_elteres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47250dc-8500-41c6-971a-e4a5cb7f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181d4836-05da-4377-bc19-ea2520a299b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_ikrek_kutatas_genetika_elteres","timestamp":"2021. január. 08. 13:03","title":"Az egypetéjű ikrek sem tökéletes klónok egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását szorgalmazzák, hogy növeljék az oltási hajlandóságot.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását...","id":"20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62217667-9792-4501-ac74-aa939365dfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 07. 14:23","title":"Hatékonyabb oltási programot javasol Orbán Viktornak több önkormányzati vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]