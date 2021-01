Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar álláspont az, hogy etikátlan lenne a veszélyeztetettek elé tenni a sportolókat, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja szerint viszont akár ehhez is kéne kötni az indulást.","shortLead":"A magyar álláspont az, hogy etikátlan lenne a veszélyeztetettek elé tenni a sportolókat, a Nemzetközi Olimpiai...","id":"20210112_sportolok_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ed924b-9e44-40e6-b3a8-29aa45eed310","keywords":null,"link":"/sport/20210112_sportolok_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 18:13","title":"Több olimpiára készülő sportoló soron kívül oltatta be magát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétség kívül legalább stílusosan búcsúznak el a benzines hajtástól.","shortLead":"Kétség kívül legalább stílusosan búcsúznak el a benzines hajtástól.","id":"20210111_Megvan_melyik_lehet_az_utolso_benzinmotoros_Honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898a7865-df2a-4b0c-ba44-8d63741bcbcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Megvan_melyik_lehet_az_utolso_benzinmotoros_Honda","timestamp":"2021. január. 12. 04:23","title":"Megvan, melyik lehet az utolsó benzinmotoros Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes brüsszeli agytröszt, az Egmond Intézet egyik vezetője szerint egyáltalán nem légből kapott a Capitolium ostroma után párhuzamot vonni a nácikkal, eleinte Hitler sörpuccsát is kinevették, 10 év múlva már égett a Reichstag – ezért a fasizmust gyökerestül ki kell irtani.","shortLead":"A tekintélyes brüsszeli agytröszt, az Egmond Intézet egyik vezetője szerint egyáltalán nem légből kapott a Capitolium...","id":"20210112_trump_capitolium_usa_eu_reichstag_hitler_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70778302-c99b-46b9-9304-f109528a8fdc","keywords":null,"link":"/360/20210112_trump_capitolium_usa_eu_reichstag_hitler_lapszemle","timestamp":"2021. január. 12. 15:30","title":"Sven Biscop: Hitler a példa arra, hogy Trumpékkal nem szabad engedékenynek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült, ez nem csak a szezonnyitót érinti.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült...","id":"20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea164e-1457-4c58-98da-e201f3393a7e","keywords":null,"link":"/sport/20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","timestamp":"2021. január. 12. 10:31","title":"Bahreinben kezdődik az F1-es szezon, Imola visszatér a naptárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a mostani végzősöknek már eddig is öt hónapot kellett, és ha nem lesz változás, még négyet kell az érettségiig távoktatásban tanulni. Ennek hatékonysága nem ér fel a hagyományos iskolával. Maradjon el az érettségi? Legyen csak írásbeli vagy csak szóbeli? Legyen minden a szokásos rendben? A kormány jelenlegi álláspontja az utóbbi, és úgy tűnik, ez egybeesik az iskolaigazgatók véleményével.","shortLead":"A koronavírus miatt a mostani végzősöknek már eddig is öt hónapot kellett, és ha nem lesz változás, még négyet kell...","id":"20210112_Az_erettsegi_eltorlese_Egy_tisztessegtelen_ajanlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64dc8fe-ba83-4ba6-8273-7313f0d1d50b","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Az_erettsegi_eltorlese_Egy_tisztessegtelen_ajanlat","timestamp":"2021. január. 12. 14:30","title":"Az érettségi eltörlése: egy tisztességtelen ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","shortLead":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","id":"20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66c763-b2dd-4d3e-8570-f331ac5def5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","timestamp":"2021. január. 12. 06:20","title":"Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Reménykeltő kutatás látott napvilágot, amely szerint néhány évtized alatt stabilizálódna a hőmérséklet, ha elérnénk a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Reménykeltő kutatás látott napvilágot, amely szerint néhány évtized alatt stabilizálódna a hőmérséklet, ha elérnénk...","id":"20210112_Nehany_evtized_alatt_stabilizalodna_a_homersekletemelkedes_ha_karbonsemlegesek_lennenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fd4a58-0c85-4707-aba5-6ecf8b765988","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Nehany_evtized_alatt_stabilizalodna_a_homersekletemelkedes_ha_karbonsemlegesek_lennenk","timestamp":"2021. január. 12. 12:06","title":"Néhány évtized alatt elhárulna a klímakatasztrófa, ha karbonsemlegesek lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","shortLead":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","id":"20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261ee05-6f7e-49de-82c9-540e390646b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","timestamp":"2021. január. 13. 09:21","title":"Naponta 34 kilométer teljesen ingyen, ezt adja nekünk a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]