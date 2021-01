Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista koronavírusos volt.","shortLead":"A humorista koronavírusos volt.","id":"20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9444d7d-6ca2-4c86-82fc-82cf7d8b3b4c","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","timestamp":"2021. január. 17. 09:55","title":"Meghalt Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","shortLead":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","id":"20210116_trump_iran_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d02934-4895-48b6-b1a7-776d482791f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_trump_iran_szankciok","timestamp":"2021. január. 16. 14:31","title":"Már csak napjai vannak Trumpnak, mégis újabb szankciókat hozott Irán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","shortLead":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","id":"20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c432b1-2e56-4b7d-9641-a5a584656758","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","timestamp":"2021. január. 15. 13:29","title":"Kínában állítják: már majdnem teljesen helyreállt a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb reklámot az élet írja.","shortLead":"A legjobb reklámot az élet írja.","id":"20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e173-e957-48dd-abc3-e8136d165594","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","timestamp":"2021. január. 15. 17:57","title":"Audival húzták a tartálykocsit a havas emelkedőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmes képzés a Duna TV volt székházában, a színművészeti képzés a Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületekben zajlik majd. ","shortLead":"A filmes képzés a Duna TV volt székházában, a színművészeti képzés a Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületekben...","id":"20210115_Atnevezi_az_egyetem_intezeteit_az_SZFE_uj_vezetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c317ad-3cd8-417b-a88f-6ce34b89441a","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Atnevezi_az_egyetem_intezeteit_az_SZFE_uj_vezetese","timestamp":"2021. január. 15. 14:36","title":"Átnevezi az egyetem intézeteit az SZFE új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök alatt, aki Orbán Viktor bűntársa, így Varsó a Brexit után a következő súlyos gondot jelenti az EU számára. Ezt a spanyol El Paisnak mondta Anne Applebaum, világhírű történész-publicista.","shortLead":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök...","id":"20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94245d8-ef1f-441b-958e-9b92de5bd286","keywords":null,"link":"/360/20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","timestamp":"2021. január. 17. 09:00","title":"Anne Applebaum: Trump az élete hátralévő részét bíróságokon tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","shortLead":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","id":"20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e52d10-bfeb-4ef8-b364-070c42796276","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","timestamp":"2021. január. 15. 18:44","title":"Extrém hideg lehet a hétvégén, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]