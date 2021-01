Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában az amerikai tőzsdefelügyeletnek benyújtott jelentés alapján.\r

\r

","shortLead":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában...","id":"20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c705610-d6f1-466e-9323-0b135eaf3019","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","timestamp":"2021. január. 19. 22:01","title":"Ezreket bocsát el a FedEx Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3d1f2e-4d0f-41d3-8746-15ecbbc00a8d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a versenyzés a felnőttek között egy ifjúsági szinten sikeres úszónak sem, pláne a Hosszú Katinka melletti pályáról indulva. Meddig érdemes kitartani, ha nem jönnek az eredmények? Vonal felett, második rész. ","shortLead":"Nem könnyű a versenyzés a felnőttek között egy ifjúsági szinten sikeres úszónak sem, pláne a Hosszú Katinka melletti...","id":"20210119_Doku360_Vonal_felett_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb3d1f2e-4d0f-41d3-8746-15ecbbc00a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4e1156-7a35-4ade-b3bc-50ea190264e2","keywords":null,"link":"/360/20210119_Doku360_Vonal_felett_masodik_resz","timestamp":"2021. január. 19. 19:00","title":"Doku360: Mindenki suhan el mellettünk, pedig dolgozunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","shortLead":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","id":"20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3740-5f5c-43c0-98ae-d0124de95c26","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","timestamp":"2021. január. 19. 09:40","title":"Független alkotóműhelyt hoznak létre az SZFE tiltakozó polgárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler elérhetőségét a Google és az Apple mellett az Amazon is letiltotta, utóbbi most részben újra elérhetővé tette a szolgáltatást weboldalát.","shortLead":"A Parler elérhetőségét a Google és az Apple mellett az Amazon is letiltotta, utóbbi most részben újra elérhetővé tette...","id":"20210119_parler_domain_amazon_elerhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aec22-7e6a-4593-8dc6-83268827651d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_parler_domain_amazon_elerhetoseg","timestamp":"2021. január. 19. 14:03","title":"Újra elérhető a trumpisták kedvenc közösségi oldala, de használni nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabolcs-Szatmár-Beregbe akár 8 centiméternyi friss hó is hullhat.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Beregbe akár 8 centiméternyi friss hó is hullhat.","id":"20210120_idojaras_meteorologia_havazas_enyhules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9735d2-633e-4473-b816-b3d37d21af01","keywords":null,"link":"/elet/20210120_idojaras_meteorologia_havazas_enyhules","timestamp":"2021. január. 20. 06:12","title":"Akár 12 fok is lehet ma, egy megyében mégis havazásra figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","shortLead":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","id":"20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d247fb5f-f306-4fb2-a705-756723b789c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","timestamp":"2021. január. 20. 08:50","title":"Felfüggesztette a Klubrádió frekvenciájának pályáztatását a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest jóval egyszerűbb beültetni a betegek szemébe, ráadásul a gyógyulási idő is sokkal rövidebb.","shortLead":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest...","id":"20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e56f1-5f33-4bdb-885e-3c4095115b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","timestamp":"2021. január. 19. 20:03","title":"Mesterséges szaruhártyát kapott a 78 éves férfi, visszanyerte a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt az ideje bezárni a mobilos részleget. A döntés pénzügyi szempontból teljesen indokolható lenne.","shortLead":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt...","id":"20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c75cd3-8a46-4aba-aa19-6ad4c387f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","timestamp":"2021. január. 20. 14:03","title":"66 hónapnyi veszteség után bezárhatja a mobilos részlegét az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]