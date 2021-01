Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot építettek.","shortLead":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot...","id":"20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e2e34-dc3d-48bd-9880-e0a0d5c55f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","timestamp":"2021. január. 23. 12:03","title":"4K-s felbontás 144 Hz-en: ezt tudja az új Asus monitor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7396f4d4-d684-4b19-b270-e4fb593a0285","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","timestamp":"2021. január. 22. 13:11","title":"Fekete-Győr miniszterelnök-jelölt lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","shortLead":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","id":"20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a28011-4f49-46c8-a837-457898cf43ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 21:03","title":"40 millió Pfizer-vakcinát rendelt a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f14c84-a44d-4807-8fa5-0fc7cc3848a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lukács fürdővel átellenben fekvő Malom-tó környezete a következő hetekben néhány elemében megújul – írja a 24.hu.","shortLead":"A Lukács fürdővel átellenben fekvő Malom-tó környezete a következő hetekben néhány elemében megújul – írja a 24.hu.","id":"20210123_Valamivel_rendezettebb_lesz_az_egykori_Nepgozfurdo_kornyezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8f14c84-a44d-4807-8fa5-0fc7cc3848a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9a3f68-c732-47b4-8581-45136509110a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Valamivel_rendezettebb_lesz_az_egykori_Nepgozfurdo_kornyezete","timestamp":"2021. január. 23. 17:25","title":"Végre felújítják a régóta elhanyagolt budai Malom-tó környezetét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg évszak okozta depressziós tüneteket tapasztaljuk, vagy ha mi magunk szenvedünk ezektől. Sajnos az idei téli depresszió erősebb lehet a járvány és az elrendelt korlátozások miatt. \r

","shortLead":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg...","id":"remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d6bf4e-cb3a-4f19-b125-c9d4bb799df5","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"\"Legszívesebben fel sem kelnék, csak tavasszal\" - Most a téli depresszió is nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyelvtudományi Intézetnél 609 új névkérvény landolt 2020-ban, de ezek közül csak 46 női és 21 férfinevet engedélyeztek.","shortLead":"A Nyelvtudományi Intézetnél 609 új névkérvény landolt 2020-ban, de ezek közül csak 46 női és 21 férfinevet...","id":"20210121_anyakonyveztetes_anyakonyv_nevek_keresztnev_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a851f5-9efc-46d8-9a93-3b32431b827f","keywords":null,"link":"/elet/20210121_anyakonyveztetes_anyakonyv_nevek_keresztnev_2020","timestamp":"2021. január. 21. 22:00","title":"Volt olyan magyar szülő, aki a Pandémia nevet adta volna a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d40d12-3c3e-43a1-9c44-acb17928ab30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács szerint csak a járvány későbbi szakaszában lehet felmérni, hogy hogyan és milyen körülmények között alkalmazható a vakcinaútlevél.","shortLead":"Az Európai Tanács szerint csak a járvány későbbi szakaszában lehet felmérni, hogy hogyan és milyen körülmények között...","id":"20210122_Von_der_Leyen_Michel_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d40d12-3c3e-43a1-9c44-acb17928ab30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697672a-4fbb-45d8-a639-22d19250a15f","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Von_der_Leyen_Michel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 05:36","title":"Von der Leyen: A határok lezárása nem megfelelő eljárás a vírus megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Zsámbéki Gábor","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Elsőként Zsámbéki Gábor rendező.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7504cc6b-f2d4-4eee-a1e3-d958c8eff794","keywords":null,"link":"/360/20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 22. 12:00","title":"Zsámbéki Gábor: Lerombolása barbárság, és így marad meg az emlékezetben – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]