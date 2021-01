Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","shortLead":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","id":"20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbca8813-1afd-4471-a332-92c5029c0ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","timestamp":"2021. január. 24. 12:40","title":"Feloldották a kijárási tilalmat Portugáliában az elnökválasztás kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985ca8c6-553d-4c25-96ab-29461c282598","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Megérkezett panorámás garázsába a Normafa sípályájának egyengetésére vásárolt lánctalpas vontató, hogy talán sohase használják. A természetvédők a tömegturizmustól féltik a hegyet.","shortLead":"Megérkezett panorámás garázsába a Normafa sípályájának egyengetésére vásárolt lánctalpas vontató, hogy talán sohase...","id":"202103__normafa_park__minek_aratrak__tomegturizmus__sok_muho_semmiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=985ca8c6-553d-4c25-96ab-29461c282598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1685e68-c90e-48f1-a6c0-957d325a6932","keywords":null,"link":"/360/202103__normafa_park__minek_aratrak__tomegturizmus__sok_muho_semmiert","timestamp":"2021. január. 23. 08:15","title":"Százmilliós hóegyengető borzolja a kedélyeket a Normafán, és a kormány is készül valamire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság után szabadon engedett medve látható. A maci egy ketrecben élte az életét és bár most már a medverezervátumban él, a mostani viselkedése is a korábbi beszűkült mozgási lehetőségeit idézi: csak köröz-köröz egy pár négyzetméteres területen. Az viszont jó hír, hogy a medvementők szerint azért nem csak ezt csinálja.","shortLead":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság...","id":"20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b512bc-3e86-4490-86d9-372462767388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","timestamp":"2021. január. 23. 10:46","title":"Lehangoló látvány, ahogyan a 20 év rabság után kiszabadított medve még mindig a megszokott köreit rója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V vakcina egy harmadik generációs korszerű oltóanyagon alapul, ez az a technika, amit a brit AstraZeneca gyártásánál is alkalmaznak - mondta Szlávik János.","shortLead":"A Szputnyik V vakcina egy harmadik generációs korszerű oltóanyagon alapul, ez az a technika, amit a brit AstraZeneca...","id":"20210123_Szlavik_Mindegyik_engedelyezett_vakcina_hatekony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b98d571-41b9-48d9-ac0d-a3d7eeaea739","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Szlavik_Mindegyik_engedelyezett_vakcina_hatekony","timestamp":"2021. január. 23. 19:37","title":"Szlávik: Mindegyik engedélyezett vakcina hatékony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista EP-képviselő két hónapon át levelezett a tárcákkal, hiába. ","shortLead":"A szocialista EP-képviselő két hónapon át levelezett a tárcákkal, hiába. ","id":"20210123_Ujhelyi_Egy_miniszterium_sem_vallalta_fel_az_oltasi_tervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6840c206-2bf3-4591-86cd-c41578458bab","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Ujhelyi_Egy_miniszterium_sem_vallalta_fel_az_oltasi_tervet","timestamp":"2021. január. 23. 12:46","title":"Ujhelyi: Egy minisztérium sem vállalta a felelősséget az oltási tervért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a55164a-3321-4de2-a800-32a2491d528a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erzsébetvárosi utca egyik oldalán párhuzamos parkolást vezetnek be. ","shortLead":"Az erzsébetvárosi utca egyik oldalán párhuzamos parkolást vezetnek be. ","id":"20210123_Parkolohely_Nefelejcs_utca_troli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a55164a-3321-4de2-a800-32a2491d528a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4864e5-57a1-41d8-b5c0-dfcd202c6da1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_Parkolohely_Nefelejcs_utca_troli","timestamp":"2021. január. 23. 15:48","title":"Parkolóhelyeket szüntetnek meg a Nefelejcs utcában, ahol évente 466-szor akad el a troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerbiában mindenki jelezheti egy weboldalon, milyen oltást szeretne kapni. ","shortLead":"Szerbiában mindenki jelezheti egy weboldalon, milyen oltást szeretne kapni. ","id":"20210122_szerbia_kituzo_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dab662-439d-4513-a025-796a6628545d","keywords":null,"link":"/elet/20210122_szerbia_kituzo_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 16:29","title":"Szerbiában kitűzőkkel igyekeznek népszerűsíteni a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut vele: úgy kereshet a Google-ön, ahogy a régi időkben, felesleges ablakok és ajánlatok nélkül.","shortLead":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut...","id":"20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f37c6c-fcac-4d1d-8d09-74c28b600215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","timestamp":"2021. január. 23. 08:03","title":"Ezzel a bővítménnyel még egyszerűbben kereshet a Google-ben, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]