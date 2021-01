Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Joe Biden beiktatásán fellépett Lady Gaga és Jennifer Lopez is, mégsem keltett senki akkora feltűnést, mint egy huszonkét éves fekete nő, Amanda Gorman, aki saját versét mondta el az ünnepségen. És akit Hillary Clinton már az elnöki székben látna.","shortLead":"Joe Biden beiktatásán fellépett Lady Gaga és Jennifer Lopez is, mégsem keltett senki akkora feltűnést, mint...","id":"20210123_amanda_gorman_the_hill_we_climb_magyar_forditas_joe_biden_beiktatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679d4c-3ab3-47d5-83e2-5edb53a3eafa","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_amanda_gorman_the_hill_we_climb_magyar_forditas_joe_biden_beiktatasa","timestamp":"2021. január. 23. 08:10","title":"Íme, magyarul Amanda Gorman verse, amellyel ellopta a show-t Joe Biden beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","shortLead":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","id":"202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a4f982-b6e7-4f75-b885-bc7cce4702dd","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","timestamp":"2021. január. 24. 16:15","title":"Utazás az 1960-as, 1970-es évek hazai „másszínházi” világában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","shortLead":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","id":"20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff46d530-e149-45ba-9537-284fe6c0139c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","timestamp":"2021. január. 24. 12:34","title":"Fauci: két héten belül jóváhagyják a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","shortLead":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","id":"20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0a6ffe-0084-4e28-a7ae-f65efd3da33c","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:13","title":"OGYÉI-főigazgató: Nem csak Magyarország vehet Európában az orosz vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is dokumentáció alapján ad ki engedélyt. ","shortLead":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is...","id":"20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd2ef6-7c86-472e-9093-4f7285bbfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","timestamp":"2021. január. 23. 11:24","title":"Nem használták fel a Szputnyik V mintáit az oltóanyag magyarországi engedélyezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyáron aktivizálható a Gulácsi Péter szerződésében szereplő kivásárlási záradék.","shortLead":"Nyáron aktivizálható a Gulácsi Péter szerződésében szereplő kivásárlási záradék.","id":"20210123_Gulacsi_nyaron_csapatot_is_valthat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d304b6d-6f86-41e9-ac73-f978275e0c48","keywords":null,"link":"/sport/20210123_Gulacsi_nyaron_csapatot_is_valthat","timestamp":"2021. január. 23. 11:28","title":"Gulácsi nyáron csapatot válthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","shortLead":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","id":"20210123_Meghalt_Larry_King","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b17400-0eaa-4e9d-ad8e-7314e2b477f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Meghalt_Larry_King","timestamp":"2021. január. 23. 14:15","title":"Meghalt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]