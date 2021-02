Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","shortLead":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","id":"20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7a187c-925d-4875-9df1-4f612da3e157","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","timestamp":"2021. február. 12. 16:29","title":"Huth Gergely az MTI-n is helyreigazította, hogy Komjáthi hazudott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cc519-1e17-4581-8c81-9db06684b82c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi érzés, a megfelelési kényszer. Ennek gyökerei sokszor a neveltetésünkben, a szocializációs folyamatban rejlenek. ","shortLead":"Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi...","id":"20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34cc519-1e17-4581-8c81-9db06684b82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a2975d-3ca4-4b58-9613-02a742e58729","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","timestamp":"2021. február. 11. 13:30","title":"Almási Kitti: Ha robotolunk a szeretetért, csak a robotolást erősítjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","shortLead":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","id":"20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a5a593-336e-467e-afe3-870846c9a970","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","timestamp":"2021. február. 11. 07:20","title":"Közútkezelő: bevetik az összes hadra fogható munkagépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek átvágni ismeretlenek. Szakértők a közelgő Valentin-nap miatt is óvatosságra intenek.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek...","id":"20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2657d446-7b3a-46a1-9b80-0896074de503","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","timestamp":"2021. február. 11. 14:10","title":"A járvány másik hatása: egyre több szinglit csapnak be a jól ismert románctrükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","shortLead":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","id":"20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444be86e-2026-4eeb-b0af-ee3220ceead7","keywords":null,"link":"/elet/20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","timestamp":"2021. február. 11. 08:18","title":"33 napig kókuszdión élt egy lakatlan szigeten három ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem marad.","shortLead":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem...","id":"20210212_fucsovics_australian_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8755af6-d2bd-40f4-ae51-ee2f8c60e4d4","keywords":null,"link":"/sport/20210212_fucsovics_australian_open","timestamp":"2021. február. 12. 12:54","title":"Australian Open: Fucsovics most sem bírt Raoniccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9a5cfc-cc22-49e1-bbbc-7b03c244ba16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőautók nehezen tudtak eljutni az autóba szorult emberekhez. 65-en kórházba kerültek.","shortLead":"A mentőautók nehezen tudtak eljutni az autóba szorult emberekhez. 65-en kórházba kerültek.","id":"20210212_130_auto_karambolozott_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9a5cfc-cc22-49e1-bbbc-7b03c244ba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5eb657-d6b1-4b09-bec6-74cfcf6073ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_130_auto_karambolozott_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 12. 05:56","title":"Több mint 130 autó karambolozott Texasban, hatan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","shortLead":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","id":"20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32d3ab2-d61c-4203-beb8-2e9a5bd110e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","timestamp":"2021. február. 11. 04:27","title":"Amerikai típusú pickupot faragtak a Mercedes nem éppen sikeres autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]