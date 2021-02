Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előfordulhat, hogy Sergio Mattarella államfő szakértői kormányt nevez ki az előrehozott választásokig.","shortLead":"Előfordulhat, hogy Sergio Mattarella államfő szakértői kormányt nevez ki az előrehozott választásokig.","id":"20210202_Giuseppe_Conte_kormany_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a75565-0cc4-4302-b4fb-465527c04d40","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Giuseppe_Conte_kormany_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 02. 21:45","title":"Olasz kormányválság: Egyre kisebb az esélye a harmadik Conte-kabinetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","shortLead":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","id":"20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e23c0a-ca17-43ac-b15c-749491e42b26","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","timestamp":"2021. február. 03. 10:31","title":"Ilyen, amikor a buszmegállónál 300 körüli tempóval száguld el egy Bugatti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók lelkiállapotán is érződik, hogy már nagyon visszamennének az iskolába.","shortLead":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók...","id":"20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7587ba97-56f3-406a-8679-2be1fde821b9","keywords":null,"link":"/elet/20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","timestamp":"2021. február. 04. 06:05","title":"Videochaten készülnek a magyar gimisek az érettségire, de egyre nehezebben viselik a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","shortLead":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","id":"20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190cb1ee-b586-4753-b60c-07ae2b4c000b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","timestamp":"2021. február. 04. 16:40","title":"TikTok-csatornát indított a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai projektben, amellyel 2,2 milliárd forint támogatásból lórehabilitációs központtal kombinált lovasakadémia épülne.","shortLead":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai...","id":"20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa09004-9b21-4d98-9f67-e0c521bcf76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c58811-0d94-4663-bf07-a60d6a027276","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Volt_miniszter_ismeroseitol_vett_telkeken_epul_allami_lovaskozpont_a_keleti_Felcsuton","timestamp":"2021. február. 03. 13:56","title":"Volt miniszter ismerőseitől vett telkeken épül állami lovasközpont a Kelet Felcsútján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","id":"20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c51b92-625a-480c-a970-7b56908035ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 09:05","title":"Jelblokkolóval dolgozó autófosztogatókat kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","shortLead":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","id":"20210203_hetilap_ripost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde6398c-2c9e-463f-98c8-ce2b3eb24e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_hetilap_ripost","timestamp":"2021. február. 03. 14:23","title":"Hetilappá alakult és megdrágult a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]