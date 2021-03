Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy éjjeli házkutatás során lőtték le az ágyából kiugrasztott, ártatlan Breonna Taylort a louisville-i rendőrök tavaly március 13-án. A fiatal afroamerikai ápoló halála újabb lendületet adott az antirasszista tüntetéseknek Amerikában. A nő életét kioltó golyók nem, egyelőre csak a célt tévesztett lövedékek számítottak az igazságszolgáltatás szemében. Egy évvel az eset után a felelősségre vonás kimerült két kirúgásban, néhány figyelmeztetésben és egy felmentésben. ","shortLead":"Egy éjjeli házkutatás során lőtték le az ágyából kiugrasztott, ártatlan Breonna Taylort a louisville-i rendőrök tavaly...","id":"20210313_Arra_ebredt_hogy_lelovik__breonna_taylor_halala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d560dd5-1c6d-4d47-b68c-ff47e7f9c509","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Arra_ebredt_hogy_lelovik__breonna_taylor_halala","timestamp":"2021. március. 13. 20:00","title":"Arra ébredt, hogy lelövik – egy éve ölték meg Breonna Taylort a rendőrök az otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

\r

","id":"20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5efe28-fac7-4dd8-9073-4b5ef5d8d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 14. 12:25","title":"Mostantól akár önállóan is dolgozhatnak azok, akik egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben vesznek részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: e-krach, vérrögpánik, vakcinapasszus, gázkirály, Hadrianus-palota.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210314_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9af7b9-3980-4571-9060-334f1de579eb","keywords":null,"link":"/360/20210314_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. március. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely újraindította a belső galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6afa4f-c793-403a-ab1f-24824fb53196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megengedettnél sokkal többen gyűltek össze, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozások ellen tüntessenek.","shortLead":"A megengedettnél sokkal többen gyűltek össze, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozások ellen tüntessenek.","id":"20210314_Vizagyuval_oszlattak_Hollandia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee6afa4f-c793-403a-ab1f-24824fb53196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd95a873-4dfc-4c55-b628-5cc655e6ea52","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Vizagyuval_oszlattak_Hollandia","timestamp":"2021. március. 14. 20:26","title":"Vízágyúval oszlatták a lezárások miatt tüntetőket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenállást hirdetett a polgári árnyékkormány.","shortLead":"Ellenállást hirdetett a polgári árnyékkormány.","id":"20210313_Egyre_durvabb_a_helyzet_Mianmarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98dd0b7-6117-4b44-bb6c-8ea7586bdf53","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Egyre_durvabb_a_helyzet_Mianmarban","timestamp":"2021. március. 13. 20:49","title":"Egyre durvább a helyzet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nyugati tartományban is jelentős szavazatveszteséget könyvelhet el a kormányzó párt.","shortLead":"Két nyugati tartományban is jelentős szavazatveszteséget könyvelhet el a kormányzó párt.","id":"20210314_Zoldek_es_a_szocialdemokratak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d0620b-3e39-42c0-8290-704e41d83d87","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Zoldek_es_a_szocialdemokratak","timestamp":"2021. március. 14. 21:14","title":"A vártnál is rosszabbul szerepelt Merkel pártja a németországi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira március 15-én, az egyetemi modellváltások elleni tiltakozásként.","shortLead":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira...","id":"20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5f7ea-e6ba-4621-82f9-0bf41967938c","keywords":null,"link":"/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","timestamp":"2021. március. 15. 13:09","title":"Felszalagozták a Lánchidat, a szegedi Dómot és több szobrot az egyetemi autonómiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetékesek szerint a járvány harmadik hullámának \"meredeken felszálló ágában\" vagyunk.","shortLead":"Az illetékesek szerint a járvány harmadik hullámának \"meredeken felszálló ágában\" vagyunk.","id":"20210314_koronavirus_jarvany_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae979c-c93d-48b8-b9ee-6abe29f49c57","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 14. 08:51","title":"Koronavírus Magyarországon: 1000 fölött a lélegeztetőgépen lévők száma, elhunyt 162 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]