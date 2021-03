Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és a Rangers piros lapjai miatt volt emlékezetes. ","shortLead":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és...","id":"20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01cf03-bd58-4e35-b901-5e42c0eab0f9","keywords":null,"link":"/sport/20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","timestamp":"2021. március. 19. 10:58","title":"UEFA-vizsgálatot sürget a Glasgow Rangers edzője a botrányos Európa-liga-meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi kutatócsoport kiszámolta a Mars magjának a méretét.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi...","id":"20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b269266-9a82-4aba-a5ac-b4c1fc617c3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","timestamp":"2021. március. 20. 14:03","title":"Sikerült kiszámolni, mekkora a Mars magja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon milliós jutalmat az előző évben.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon...","id":"20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d566568-4e8a-4371-bb26-c75d117e7f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","timestamp":"2021. március. 20. 17:15","title":"Milliós jutalmakat kapott 22 államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ac24e6-fb88-4c35-b91b-311f12ecf55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SLS az Apolló-korszak Saturn-V hordozórakétájánál is erőteljesebb. Ha minden jól megy, ez repíti majd az űrhajósokat a Holdra.","shortLead":"Az SLS az Apolló-korszak Saturn-V hordozórakétájánál is erőteljesebb. Ha minden jól megy, ez repíti majd az űrhajósokat...","id":"20210319_nasa_raketa_sls_hold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ac24e6-fb88-4c35-b91b-311f12ecf55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8519a2f4-9625-4a74-96b8-589ba3c818bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_nasa_raketa_sls_hold","timestamp":"2021. március. 19. 11:33","title":"Újabb siker a NASA-nál: tökéletesen működik az új megarakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyúlfarknyi közlemény Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére utalt.","shortLead":"A nyúlfarknyi közlemény Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére utalt.","id":"20210320_Kiallt_a_leinasozott_rezidensek_mellett_az_orvosi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c1c610-44f8-4ed0-bd10-ea27e28285e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Kiallt_a_leinasozott_rezidensek_mellett_az_orvosi_kamara","timestamp":"2021. március. 20. 11:36","title":"Kiállt a leinasozott rezidensek mellett az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6834324-df69-4ba9-8f30-9f2cb1758896","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségekben évente 100 milliméter csapadék hullik, amin az ország vezetése nagyon szeretne javítani.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségekben évente 100 milliméter csapadék hullik, amin az ország vezetése nagyon szeretne javítani.","id":"20210318_dron_mesterseges_eso_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6834324-df69-4ba9-8f30-9f2cb1758896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f52f56-193e-4753-8b5b-9ff7db7bbb9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dron_mesterseges_eso_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. március. 18. 20:03","title":"Drónokkal csinálna mesterséges esőt az Egyesült Arab Emírségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","shortLead":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","id":"20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a842e25-319a-4f3a-b5a6-28848c1f1a87","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","timestamp":"2021. március. 19. 09:21","title":"Nemi erőszakkal vádolják a Szólíts a neveden színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","shortLead":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","id":"20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33f8943-7054-4dec-aa13-86ddaa5fa333","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","timestamp":"2021. március. 19. 14:05","title":"Hiányzott már egy kis Trónok harca? Három előzménysorozat is jön hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]