Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","shortLead":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","id":"20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a20cc1-440c-4373-b729-89b0a855071c","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","timestamp":"2021. március. 19. 21:43","title":"Hatszázalékos béremelést kérnek a BKV szakszervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A játékos menedzsmentje szerint ott lehet a júniusi Európa-bajnokságon.","shortLead":"A játékos menedzsmentje szerint ott lehet a júniusi Európa-bajnokságon.","id":"20210319_szoboszlai_serules_visszateres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52202327-a64b-47c9-b6f2-6ea36dd0ce96","keywords":null,"link":"/sport/20210319_szoboszlai_serules_visszateres","timestamp":"2021. március. 19. 21:32","title":"Szoboszlai csak májusban térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","shortLead":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","id":"20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb8ec5f-6014-4aa9-85fc-a6deea53f9e8","keywords":null,"link":"/sport/20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","timestamp":"2021. március. 20. 12:00","title":"Nem engednek be külföldi nézőket a tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közbelépett.","shortLead":"A rendőrség közbelépett.","id":"20210320_Godeny_Gyorgy_megint_tuntetett_egyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed91d969-c96c-4ef0-b2d6-aa77918f889d","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Godeny_Gyorgy_megint_tuntetett_egyet","timestamp":"2021. március. 20. 16:17","title":"Gődény György megint tüntetett egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és a műkereskedelemben. A Christie'snél most először kriptovalutában is lehetett fizetni. \r

","shortLead":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és...","id":"202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c411d61-c482-48e0-b76a-288aff36478b","keywords":null,"link":"/360/202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","timestamp":"2021. március. 21. 13:30","title":"Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdc879c-5a37-4ce1-9728-b2f7a83c87d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","timestamp":"2021. március. 21. 11:52","title":"Kútba zuhant, és meghalt egy 3 éves kisfiú Hatvanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok.","id":"20210320_Most_kiderult_nyerte_tobb_mint_ketmilliardot_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1531bf-1283-4a92-925b-1b6f8e71f871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Most_kiderult_nyerte_tobb_mint_ketmilliardot_a_lotton","timestamp":"2021. március. 20. 19:50","title":"Most kiderült, nyert-e több mint kétmilliárdot a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani, és csak 12 százalék mondta azt, hogy egy lépésben, a járvány végén - közölöte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebookon.","shortLead":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi...","id":"20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab308e4-9f13-4a19-b6e9-ae3a4b5825d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"Nemzeti konzultáció: a többség első lépésben a kijárási korlátozást enyhítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]