Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"019e92c7-ba46-4de0-b36f-b59555539ec4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A szlogenek néppártosodásról szólnak, de a valóság az, hogy a 2019-es EP-választáson nagyot szakító Momentum azóta sem tudott terjeszkedni és növekedni. A kevés pénz, az ebből következő hálózatépítési nehézségek éppúgy hozzájárulnak a párt visszaszorulásához, mint az, hogy a magyarokat annyira nem érdeklő témákat emelnek a magasba. ","shortLead":"A szlogenek néppártosodásról szólnak, de a valóság az, hogy a 2019-es EP-választáson nagyot szakító Momentum azóta sem...","id":"20210325_momentum_ellenzek_stagnalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019e92c7-ba46-4de0-b36f-b59555539ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a530b1-7ae9-4159-ab51-ae5eccce0951","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_momentum_ellenzek_stagnalas","timestamp":"2021. március. 25. 15:30","title":"Miért nem tud erős középpárttá sem válni a Momentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is beszélve.\r

","shortLead":"Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is...","id":"20210325_Vakcinalaz_dul_a_dark_weben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12906882-5a8e-4ece-a724-e62786c7d008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Vakcinalaz_dul_a_dark_weben_is","timestamp":"2021. március. 25. 15:43","title":"Vakcinaláz dúl a dark weben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetését töltő orosz ellenzéki politikusnak fájdalmai vannak az ügyvédje szerint, akit nem engednek be hozzá.","shortLead":"A büntetését töltő orosz ellenzéki politikusnak fájdalmai vannak az ügyvédje szerint, akit nem engednek be hozzá.","id":"20210325_alekszej_navalnij_egeszseg_borton_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ec750-e636-4a9a-87fd-53f59c43c154","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_alekszej_navalnij_egeszseg_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 25. 09:39","title":"Kielégítőnek nevezte Navalnij állapotát az orosz börtönfelügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","shortLead":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","id":"20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73591a6-ac2f-4bb4-be7c-37256c57d025","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. március. 25. 09:25","title":"Közel 1000 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho hadügyminiszter budapesti látogatása kapcsán. ","shortLead":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho...","id":"20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a64e4-c078-4f54-92c0-0bc2d1cac754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2021. március. 26. 16:58","title":"Nem véletlen, hogy pont most jön a kínai hadügyminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyes ötletnek tartja a szakszervezet, hogy a tanároknak azelőtt kelljen visszamenniük az iskolákba, hogy a védettség kialakulna, egy felmérés szerint sokan sztrájkolnának is.","shortLead":"Életveszélyes ötletnek tartja a szakszervezet, hogy a tanároknak azelőtt kelljen visszamenniük az iskolákba...","id":"20210325_tanar_sztrajk_pdsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282626ed-c772-433c-aed9-46f80b9f0939","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_tanar_sztrajk_pdsz","timestamp":"2021. március. 25. 17:29","title":"Sok tanár sztrájkolna is, ha ilyen járványhelyzetben kellene visszamenniük az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","shortLead":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","id":"20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289390-3da1-4e69-9d20-1c863c3191a4","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","timestamp":"2021. március. 25. 16:24","title":"Visszatér a TV2-re A Nagy Ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d14b702-e727-4c2d-af7c-5c375877aa4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy anya és két gyereke kapott szén-monoxid-mérgezést.","shortLead":"Egy anya és két gyereke kapott szén-monoxid-mérgezést.","id":"20210325_gazkazan_gondatlansag_lakaskiadas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d14b702-e727-4c2d-af7c-5c375877aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebeff8a9-41c9-4ca9-bf0e-49edd39e4689","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_gazkazan_gondatlansag_lakaskiadas_vademeles","timestamp":"2021. március. 25. 09:52","title":"Kontár kazánjával majdnem megölt egy családot, bíróság elé áll a bajai főbérlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]