[{"available":true,"c_guid":"02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","shortLead":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","id":"20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a979f6-ad7a-4189-a79f-b7e7e1b017fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","timestamp":"2021. március. 26. 16:03","title":"Óriási akkumulátor-meglepetéssel jöhet hétfőn a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac turisztikai miniszter szombaton.","shortLead":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac...","id":"20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97daed42-4308-46d0-a38f-6f30fc267df5","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","timestamp":"2021. március. 27. 14:57","title":"A horvátok már nagyon készülnek rá, hogy fogadhassák a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743f56c-8fa4-40fd-86c1-6dda1699ac34","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","timestamp":"2021. március. 27. 09:23","title":"Ismét 10 ezer felett az új fertőzöttek száma, elhunyt 253 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.","shortLead":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi...","id":"20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299a7d8-dc8e-4d99-9532-9204aba6f728","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 26. 20:42","title":"Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Péni István a közösségi oldalán írta le, miért döntöttek úgy, hogy kiszállnak Sidi Péter mellől a csapatversenyből. A sportági szövetség vizsgálatot ígér a botrány után.","shortLead":"Péni István a közösségi oldalán írta le, miért döntöttek úgy, hogy kiszállnak Sidi Péter mellől a csapatversenyből...","id":"20210326_sportloveszet_vilagkupa_peni_istvan_sidi_peter_visszalepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd4b42f-52d6-4bcd-bc5d-395743fd4450","keywords":null,"link":"/sport/20210326_sportloveszet_vilagkupa_peni_istvan_sidi_peter_visszalepes","timestamp":"2021. március. 26. 18:47","title":"Kivizsgálja a magyar sportlövők indiai balhéját a szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho hadügyminiszter budapesti látogatása kapcsán. ","shortLead":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho...","id":"20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a64e4-c078-4f54-92c0-0bc2d1cac754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2021. március. 26. 16:58","title":"Nem véletlen, hogy pont most jön a kínai hadügyminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff84dfb4-c201-419d-a9df-31e51c60e7f3","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hiába várnak állami útmutatásra és pénzügyi segítségre a fesztiválszervezők, az eddig meghirdetett 700 millió forintos keretnek is csak a töredékét osztották ki. A települések is újraterveznek, azt latolgatják, megéri-e még nekik a helyszín biztosítása.","shortLead":"Hiába várnak állami útmutatásra és pénzügyi segítségre a fesztiválszervezők, az eddig meghirdetett 700 millió forintos...","id":"202111__fesztivalok__kiszolgaltatott_telepulesek__allami_szemfenyvesztes__kibulizzak_maguknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff84dfb4-c201-419d-a9df-31e51c60e7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbe6b1d-0621-4403-9c67-08af1aec4520","keywords":null,"link":"/360/202111__fesztivalok__kiszolgaltatott_telepulesek__allami_szemfenyvesztes__kibulizzak_maguknak","timestamp":"2021. március. 26. 16:00","title":"Újabb sötét fellegek gyűlnek a hazai nyári fesztiválok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis a dél-koreaiak is gyártanak majd Kirin lapkakészletet a kínai tech-óriásnak.","shortLead":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis...","id":"20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4109163d-9e9e-47e8-88f5-969fcff6abc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","timestamp":"2021. március. 27. 18:03","title":"Erre kevesen fogadtak volna: Huawei Kirin chipek gyártásába foghat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]