[{"available":true,"c_guid":"f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői érdekei is ellentmondanak a nagyratörő terveknek.\r

","shortLead":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői...","id":"20210407_A_2022es_csapdaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb454b3-3289-4213-b0f1-eae49c58e0e9","keywords":null,"link":"/360/20210407_A_2022es_csapdaja","timestamp":"2021. április. 07. 15:00","title":"Orbán és Salvini pókerpartija: ki gyűri maga alá a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb68897-e6ba-44f1-89d3-d60008b5aa07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középiskolai és egyetemi éveiről mesélt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kommcast című műsorában Karikó Katalin, az intézményből indult, ma világszerte ismert biológus. A színes anekdotákkal fűszerezett beszélgetésből kiderül, hogy a tudós – akinek munkássága nélkül nem léteznének a koronavírus ellen védő legmodernebb vakcinák – milyen emberi és szakmai úton jutott el oda, hogy ma legfeljebb Puskás Öcsivel van versenyben a legismertebb magyar címért.","shortLead":"Középiskolai és egyetemi éveiről mesélt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kommcast című műsorában Karikó Katalin...","id":"20210408_kariko_katalin_elete_interju_szeged_koronavirus_vakcina_mrns","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb68897-e6ba-44f1-89d3-d60008b5aa07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae860fc-3a2e-4efd-bc89-8e884f89b0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_kariko_katalin_elete_interju_szeged_koronavirus_vakcina_mrns","timestamp":"2021. április. 08. 11:03","title":"Becsüljük meg a tanárokat! – üzeni Karikó Katalin, aki már valami újdonsággal készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","shortLead":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","id":"20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f541cac-7a6c-45bd-9979-82cbbd4fc689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. április. 08. 09:00","title":"Úgy is nagyot nőtt a magyar ipar teljesítménye, hogy a járműiparé visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","shortLead":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","id":"20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2521229-a6b0-4a25-a195-1ef39c517ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 05:48","title":"Új negatív rekord Brazíliában: 24 óra alatt 4249 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej...","id":"20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c729be-c2b9-4de0-ac39-c92dec880717","keywords":null,"link":"/360/20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"Radar360: Ritka mellékhatás a trombózis, korai a nyitás az orvosok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt leállt a várható életkor állandó növekedése Európában. A kivétel Dánia és Finnország – jelentette az Eurostat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt leállt a várható életkor állandó növekedése Európában. A kivétel Dánia és Finnország –...","id":"20210408_Csokken_a_varhato_elettartam_a_pandemia_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef52940-679b-4e6d-8b51-1519caa41d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_Csokken_a_varhato_elettartam_a_pandemia_miatt","timestamp":"2021. április. 08. 17:22","title":"Csökken a várható élettartam a pandémia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5e6176-291c-45aa-a6a7-38fd668ddf51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerre 100 töltőoszlopot lehet majd használni. ","shortLead":"Egyszerre 100 töltőoszlopot lehet majd használni. ","id":"20210407_A_vilag_legnagyobb_Supercharger_allomasat_epiti_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5e6176-291c-45aa-a6a7-38fd668ddf51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a31c13a-3d0a-4823-97cf-afa316d6b3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_A_vilag_legnagyobb_Supercharger_allomasat_epiti_a_Tesla","timestamp":"2021. április. 08. 05:23","title":"A világ legnagyobb Supercharger állomását építi Kaliforniában a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5bee7d-8feb-441c-9fd0-711d811fa3ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európai színművészeti iskolákat tömörítő szervezet úgy határozott, hogy nem kívánja a tagjai közt tudni a Színház- és Filmművészeti Egyetemet. Ám az SZFE szerint alapszabály írja elő, hogy a kizárásról az érintett felet is meg kell hallgatni. Márpedig őket nem hallgatták meg - írják lapunknak megküldött közleményükben. ","shortLead":"Az európai színművészeti iskolákat tömörítő szervezet úgy határozott, hogy nem kívánja a tagjai közt tudni a Színház...","id":"20210409_Az_SZFE_szerint_szabalyt_szegve_zarhatjak_ki_oket_az_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Uniojabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5bee7d-8feb-441c-9fd0-711d811fa3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844c5c4-0d0a-401a-95ae-09acf7467134","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Az_SZFE_szerint_szabalyt_szegve_zarhatjak_ki_oket_az_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Uniojabol","timestamp":"2021. április. 09. 13:35","title":"Az SZFE szerint szabályt szegve zárhatják ki őket az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]