Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"20210407_A_magyar_gazdasag_ujabb_es_ujabb_reszei_szervezodnek_ki_a_Fidesz_holdudvaraba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c425098-fa07-40d8-bfee-4be85e32a826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_A_magyar_gazdasag_ujabb_es_ujabb_reszei_szervezodnek_ki_a_Fidesz_holdudvaraba","timestamp":"2021. április. 07. 13:27","title":"A magyar gazdaság újabb és újabb részei szerveződnek ki a Fidesz holdudvarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","shortLead":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","id":"20210408_kalauz_vonat_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8850f16-c4ed-4df7-bbef-6869779698fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kalauz_vonat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 08. 10:23","title":"Keresik a férfit, aki megütött egy ellenőrt a Nyugatiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban leálltak a számlák kifizetésével. Mivel lényegében minden pénz a koronavírussal fertőzöttek ellátására kell, a beszállítóknak nem marad. Van, aki már hitelt vett fel, de így is 2-3 hónapra elég a pénze. Ha az intézmények nem fizetnek, és nem lesz szállítás, megbénulhat az egészségügy.","shortLead":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban...","id":"20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e166431-3a81-4b3c-86af-2ff06bc7a6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","timestamp":"2021. április. 08. 06:30","title":"Hiába várnak pénzükre a kórházi beszállítók, sokan kerültek a csőd szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint sok facebookozó még mindig nem tud különbséget tenni a szatirikus és a valódi híroldalak között. A közösségi oldal nekik élesít most egy érdekes újítást.","shortLead":"A jelek szerint sok facebookozó még mindig nem tud különbséget tenni a szatirikus és a valódi híroldalak között...","id":"20210408_facebook_bejegyzes_megjeloles_humor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee764b9-f56f-446b-8f20-af12255098a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_bejegyzes_megjeloles_humor","timestamp":"2021. április. 08. 13:03","title":"Meg fogja jelölni a viccoldalak posztjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oktatási miniszter szerint külföldről érkezett a „nagyon erős informatikai támadás”.","shortLead":"Az oktatási miniszter szerint külföldről érkezett a „nagyon erős informatikai támadás”.","id":"20210408_Hacker_tamadas_francia_tavoktatasi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fd256f-2608-4474-ab9c-fd0c2ecefb25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_Hacker_tamadas_francia_tavoktatasi_rendszer","timestamp":"2021. április. 08. 17:48","title":"Hackertámadások bénították meg a francia távoktatási rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7abb4e-139d-4e9b-8ff3-364bf1a2cdc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint feszes tempót diktálunk, több mint 1 millió magyar már a második oltását is megkapta. A tiszti főorvos arra figyelmeztetett, hogy továbbra is arcmaszkot kell hordani. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint feszes tempót diktálunk, több mint 1 millió magyar már a második oltását is megkapta...","id":"20210407_operativ_torzs_koronavirus_gyorgy_istvan_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf7abb4e-139d-4e9b-8ff3-364bf1a2cdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6fcc7d-06f4-4d5a-8939-7703d88cef16","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_operativ_torzs_koronavirus_gyorgy_istvan_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 07. 12:51","title":"Müller Cecília: A szerdai rekord halálozási számot részben adattorlódás okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szaniszló Sándor által vezetett kerület még az iskolák tervezett április 19-i újranyitása előtt elvégzi a tesztelést.","shortLead":"A Szaniszló Sándor által vezetett kerület még az iskolák tervezett április 19-i újranyitása előtt elvégzi a tesztelést.","id":"20210408_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_iskolasok_pedagogusok_tanarok_koronavirusteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a834388d-610a-440d-a58c-7eac3aece70b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_iskolasok_pedagogusok_tanarok_koronavirusteszt","timestamp":"2021. április. 08. 12:12","title":"Letesztelik a XVIII. kerületi iskolásokat és pedagógusokat az önkormányzat saját költségén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]