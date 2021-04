Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu felszínéről gyűjtött mintákkal tér majd vissza a Földre.","shortLead":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu...","id":"20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b17c-33b6-4dc5-acdb-198b5695efe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","timestamp":"2021. április. 08. 20:03","title":"Búcsút vesz a NASA űrszondája a 321 millió kilométerre lévő aszteroidától, lassan elindul a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b5b959-1cf0-48ac-9c47-d296ff5622c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágokkal, levelekkel búcsúznak a britek Fülöp hercegtől.","shortLead":"Virágokkal, levelekkel búcsúznak a britek Fülöp hercegtől.","id":"20210409_Buckingham_palota_Windsor_kastely_viragcsokrok_Fulop_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5b959-1cf0-48ac-9c47-d296ff5622c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b140928d-09f5-4b1b-a66b-40da031f374c","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Buckingham_palota_Windsor_kastely_viragcsokrok_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 16:42","title":"A Buckingham-palota és a Windsor-kastély előtt is gyűlnek a virágcsokrok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","shortLead":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","id":"20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2521229-a6b0-4a25-a195-1ef39c517ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 05:48","title":"Új negatív rekord Brazíliában: 24 óra alatt 4249 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d4ed10-a5a7-4070-a136-e3eada21ba4c","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Bár sokszor érezhetjük azt, hogy a lakók idomulnak egy városhoz, valójában, ha lassú, szinte észrevehetetlen tempóban is, de a városok idomulnak a polgárokhoz. Melyek a legmodernebb trendek? Mik a lakók igényei? Hogyan tudja egy lakópark megváltoztatni egy város életét? Megnéztük, milyen elvek és tervezői gyakorlatok mentén épül a Duna Terasz Grande-projekt.","shortLead":"Bár sokszor érezhetjük azt, hogy a lakók idomulnak egy városhoz, valójában, ha lassú, szinte észrevehetetlen tempóban...","id":"20210409_A_varos_epiti_az_embert_vagy_az_ember_a_varost_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d4ed10-a5a7-4070-a136-e3eada21ba4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3471a4ec-b65a-40a9-9aac-2531d5f35f8f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210409_A_varos_epiti_az_embert_vagy_az_ember_a_varost_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. április. 09. 11:30","title":"A város építi az embert, vagy az ember a várost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","shortLead":"Ki gondolná, hogy ekkora örömöt jelent műanyag tányérból enni?","id":"20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e2e8c38-88b0-4e41-bc95-800aaf504367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4c787e-11dc-4a99-b92b-da5bdfc4d845","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Annyira_hianyzott_neki_a_repules_hogy_a_karantenban_fedelzeti_menuket_kezdett_el_kesziteni","timestamp":"2021. április. 09. 09:10","title":"Annyira hiányzott neki a repülés, hogy a karanténban fedélzeti menüket kezdett el készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek az mRNS típusú oltásokra váltanak az AstraZeneca iránti csökkenő bizalom miatt.","shortLead":"A szakemberek az mRNS típusú oltásokra váltanak az AstraZeneca iránti csökkenő bizalom miatt.","id":"20210409_astrazeneca_vakcina_masodik_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6cd1d0-a03b-4167-a18a-391d102f5ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_astrazeneca_vakcina_masodik_oltas","timestamp":"2021. április. 09. 12:11","title":"Az 55 év alatti franciákat nem oltják be a második AstraZenecával, mást kapnak helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter Erzsébet A Biblia ételei című kötete.","shortLead":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter...","id":"202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab179d0-8687-4c2e-92f5-c1388f16766d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","timestamp":"2021. április. 10. 16:15","title":"A sáskajárástól a sáskafogyasztásig - A Biblia ételei könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban szemből érkező kocsi elől. Lezárult a kettős dusnoki motoros tragédia vizsgálata.","shortLead":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban...","id":"20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af50eea5-3d66-4361-9f74-605f42620423","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 09. 07:53","title":"Ittas volt a sofőr, aki miatt két motoros halt meg Dusnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]