A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán elpusztították őket. 2021. április. 16. 11:33 Kutatók majomember kimérákat gyártottak, majd a kísérlet végén elpusztították az embriókat A férfi 54 éves volt. 2021. április. 16. 14:27 Elgázolták a közútkezelő egyik emberét Somogyban, a helyszínen meghalt Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja a szerződését. Ideje kiszámolni, ki hogyan tervezi a működést a járvány utáni új világban. 2021. április. 16. 15:00 Home office vagy bejárás? Mi lesz az irodával a válság után? 8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. 2021. április. 16. 05:59 Felhős, de csapadékmentes idő várható pénteken A koronavírus utáni helyreállítási alapról is tárgyalnak majd. 2021. április. 16. 12:44 Brüsszelben tárgyal Orbán jövő pénteken Minden korábbinál magasabbra ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat koronavírus ellen. 2021. április. 16. 10:59 Rekordszinten van az oltási kedv A jégtömegek is képesek mozgásra, noha nem akkora sebességgel, hogy az szemmel érzékelhető legyen. Egy hóval borította rész Alaszkában lassan rácáfolhat erre. Egy hóval borította... 2021. április. 15. 09:03 100-szoros sebességre kapcsolt egy alaszkai gleccser, a tudósok sem értik, miért A Facebooknál nemcsak a moderátorok dolgoznak azon, hogy a közösségi oldalról lekerüljenek a káros, a felhasználói feltételeket sértő tartalmak. Ezen ügyködik a cég által létrehozott algoritmus is, ám időről-időre kiderül, hogy azért volna még mit tanulnia. 2021. április. 15. 09:33 Letiltotta a francia Bitche város oldalát a Facebook, mert káromkodásnak hitte a nevét