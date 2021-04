Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","shortLead":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","id":"20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86829b-0187-43fb-a6f7-3b9f8fb5f257","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","timestamp":"2021. április. 21. 06:10","title":"Medián: A fideszesek többsége is adott volna bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","shortLead":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","id":"20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0d3f9-bb99-4613-9c9d-2cc1f00a8f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 21. 11:22","title":"Elektromos családi furgonnal jön ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","shortLead":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","id":"20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83604d02-360f-4aab-a41f-ae998976509b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","timestamp":"2021. április. 21. 15:23","title":"Ismeretlen karitatív szervezet kapja meg a korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","shortLead":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","id":"20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432c5be-5714-47ae-98d9-0af992244d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","timestamp":"2021. április. 22. 10:46","title":"Bérelt autókból lopták ki a katalizátorokat egy Illatos úti autószerelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e83828c-7254-466c-9f73-492e2d1a217d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség valamennyi városban komoly készültséggel várta a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzékit, az Alekszej Navalnijt támogató tüntetések résztvevőit. A rendőrök több mint ötszáz embert vettek őrizetbe, a szerdai demonstrációkon kevesebben vettek részt, mint a korábbi hasonló megmozdulásokon.","shortLead":"Az orosz rendőrség valamennyi városban komoly készültséggel várta a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzékit...","id":"20210421_navalnij_tuntetes_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e83828c-7254-466c-9f73-492e2d1a217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21c6deb-6930-4dab-867f-3f193781b9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_navalnij_tuntetes_letartoztatas","timestamp":"2021. április. 21. 20:39","title":"Több mint ötszáz letartóztatott a Navalnij melletti oroszországi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c41d12-1b80-4b12-82fe-bc991d6bfc31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","timestamp":"2021. április. 21. 10:50","title":"Marabu Féknyúz: Dunaferr it-ülés baseballütővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","shortLead":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","id":"20210421_donald_trump_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615c7a2-680d-40e1-992a-2143cb7b32d6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_donald_trump_park","timestamp":"2021. április. 21. 20:45","title":"A \"tisztelet jeleként\" Donald Trumpra változtatnák egy park nevét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési vadászok ügyvédje szerint önkényesen válogattak a jogszabályok között. ","shortLead":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de...","id":"20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1d69e-f046-4fca-af2a-8b601cb48f87","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","timestamp":"2021. április. 21. 11:04","title":"Már csak Strasbourgban bíznak a Mészáros Lőrinc fiával hadakozó bélmegyeri vadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]