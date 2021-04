Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","shortLead":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","id":"20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de40ab4f-f0ce-4037-8c55-c05177a84000","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","timestamp":"2021. április. 25. 12:58","title":"Mfor: Rádiótulajdonos lett Mészáros Lőrinc régi bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hat senkinek sem ment. ","shortLead":"A hat senkinek sem ment. ","id":"20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba178662-b956-4d7f-9c8d-654b4492d2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","timestamp":"2021. április. 25. 16:55","title":"Negyedmilliót nyert, aki öt számot eltalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","shortLead":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","id":"20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c8d4c-f7bd-4c9b-9fb0-1fe56f982048","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","timestamp":"2021. április. 26. 17:29","title":"Olaszországban is megjelent a koronavírus indiai variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány a gazdaság miatt kockáztatja a nyitást, a szennyvizek optimizmusra adhatnak okot, elhallgatták a SpaceX \"kalandját\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány a gazdaság miatt kockáztatja a nyitást, a szennyvizek optimizmusra adhatnak okot, elhallgatták a SpaceX...","id":"20210427_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbed206c-546e-4d9b-9c5e-d540102bb562","keywords":null,"link":"/360/20210427_Radar360","timestamp":"2021. április. 27. 08:00","title":"Radar360: Kitálal a kórházigazgató, Keszthely az OLAF célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot a több mint 50 kilométeres elektromos hatótávot ígérő plugin hibrid technika. Nyúzópróbán a 330e xDrive Touring.","shortLead":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot...","id":"20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35901626-96f8-4b38-a837-4d080b370b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Ötös alá: teszten a zöld rendszámos kombi BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint van értelme a középiskolák május 10-ei nyitásának, mert a diákok így legalább a tanév egytizedét a jelenléti oktatásban teljesíthetik.","shortLead":"Az államtitkár szerint van értelme a középiskolák május 10-ei nyitásának, mert a diákok így legalább a tanév egytizedét...","id":"20210426_Maruzsa_Zolta_Van_ertelme_a_kozepiskolak_majus_10ei_nyitasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1888747b-014c-4f0e-ab6d-480d77991407","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Maruzsa_Zolta_Van_ertelme_a_kozepiskolak_majus_10ei_nyitasanak","timestamp":"2021. április. 26. 11:37","title":"Maruzsa reméli, hogy az érettségizők elkerülték a tömegjeleneteket a hétvégi terasznyitáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","shortLead":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","id":"20210426_idojaras_hetfo_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347b65fe-31e2-44af-9374-4b75501c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_idojaras_hetfo_hideg","timestamp":"2021. április. 26. 05:35","title":"Hűvös idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube tartalmait.","shortLead":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube...","id":"20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2df6-bf01-4bbc-9817-fc6b588f7a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","timestamp":"2021. április. 26. 09:03","title":"Bekerült két új kapcsoló a YouTube-ba, mindkettő nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]