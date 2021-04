Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A 2050-es klímasemlegesség elérése érdekében fogadott egy intézkedéscsomagot az Európai Bizottság, amelynek célja, hogy több pénz jusson a fenntartható tevékenységeknek. ","shortLead":"A 2050-es klímasemlegesség elérése érdekében fogadott egy intézkedéscsomagot az Európai Bizottság, amelynek célja...","id":"20210421_Brusszeli_javaslatok_a_fenntarthatosag_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a537b843-ec1e-459f-8477-571e2cd3857d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Brusszeli_javaslatok_a_fenntarthatosag_erdekeben","timestamp":"2021. április. 21. 16:10","title":"Ötször annyi cég lesz kénytelen fenntarthatósági jelentést készíteni, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A szírek, venezuelaiak és afgánok adták a kedvezményezettek három legnagyobb csoportját.","shortLead":"A szírek, venezuelaiak és afgánok adták a kedvezményezettek három legnagyobb csoportját.","id":"20210421_281_ezer_menedekkero_kapott_vedelmet_tavaly_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5fcdd9-898b-42c1-b607-25841555ea64","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_281_ezer_menedekkero_kapott_vedelmet_tavaly_az_EUban","timestamp":"2021. április. 21. 17:13","title":"281 ezer menedékkérő kapott védelmet tavaly az EU-ban, Magyarországon 130 fő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es processzorral rendelkező MacBookok sokkal keresettebbek.","shortLead":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es...","id":"20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf688b9-1dbf-4fa8-8784-19c9fab44a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","timestamp":"2021. április. 22. 08:33","title":"Tim Cook állítja, az Apple ma már több M1-es Macet ad el, mint intelest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","shortLead":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","id":"20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ce9d2d-1efc-4ebe-a390-9a4df0214bf2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","timestamp":"2021. április. 21. 09:18","title":"Hatalmas bírságokat hoznak össze minden évben a külföldi autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","shortLead":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","id":"20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcbf1ee-4e3c-4c75-a874-872f9529ad3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","timestamp":"2021. április. 21. 09:21","title":"Az Opel retró villanyautóként támasztotta fel a legendás Mantát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","shortLead":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","id":"20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d4720-2e71-4b48-bfaf-ca65664f1008","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","timestamp":"2021. április. 22. 10:37","title":"Megvan, milyen néven és mikor nyit a volt Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c13ca3-282c-4b9f-a4cc-4ba759393930","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az USA húsz év után lezárni készül az afganisztáni háborút, a feltétel nélküli kivonulás a kudarc beismerését és a tálibok visszatérését jelenti.","shortLead":"Az USA húsz év után lezárni készül az afganisztáni háborút, a feltétel nélküli kivonulás a kudarc beismerését és...","id":"202116__kivonulas_afganisztanbol__20_ev__lehetetlen_kuldetes__a_vacsoranak_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c13ca3-282c-4b9f-a4cc-4ba759393930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f4d7f-a5d0-46c8-a44d-ae65c1150ddb","keywords":null,"link":"/360/202116__kivonulas_afganisztanbol__20_ev__lehetetlen_kuldetes__a_vacsoranak_vege","timestamp":"2021. április. 22. 15:00","title":"Leghosszabb háborúját zárja le az USA, de nincs oka ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","shortLead":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","id":"20210421_szuperliga_agnelli_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dafe1ab-d840-4cc6-81e2-da254f6b0ca5","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_agnelli_foci","timestamp":"2021. április. 21. 12:22","title":"A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]