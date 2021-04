Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja be az olvasókat.","shortLead":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja...","id":"20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b46d96-28c9-48fd-858c-36ca70efa046","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","timestamp":"2021. április. 28. 13:45","title":"„A Harry Potterben is játék a varázslat, fontos problémákat nem lehet csodával megoldani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint a tavalyi volt az eddigi legjobb évük.","shortLead":"A cég szerint a tavalyi volt az eddigi legjobb évük.","id":"20210429_4iG_osztalek_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e0306-1459-44c6-8365-84b5ad430033","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_4iG_osztalek_fizetes","timestamp":"2021. április. 29. 17:36","title":"2,2 milliárdos osztalékot fizet a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogvatartottak majd kétharmada kéri az oltást.","shortLead":"A fogvatartottak majd kétharmada kéri az oltást.","id":"20210428_borton_oltas_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066c6a14-6131-437e-9f8b-ab426477d29d","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_borton_oltas_sinopharm","timestamp":"2021. április. 28. 17:49","title":"Oltják a rabokat a börtönökben, Sinopharmot kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés már elérhető, és javasolt mielőbb letölteni.","shortLead":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés...","id":"20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659f1b18-1b82-45ea-892e-5fecfbe8262c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","timestamp":"2021. április. 29. 09:45","title":"Ha Nvidia típusú videokártya van a számítógépében, jobb, ha azonnal frissít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat. Egy újabb kutatás is negatív eredményt mutat.","shortLead":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat...","id":"20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9864a-3c79-4e30-a269-4d151d2ea938","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","timestamp":"2021. április. 29. 12:03","title":"Melyik iPhone mennyire fogy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető céginformációkból, és az NNK sem árulta el kilétét a 24.hu-nak.","shortLead":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető...","id":"20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08f7ed-1d23-4430-85ca-8fbd0793a4cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","timestamp":"2021. április. 28. 17:15","title":"Továbbra sem árulja el az állam, ki áll a Sinopharm-vakcinákon vagyonokat kereső magyar cég mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]