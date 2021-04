Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó vírusvariánssal.","shortLead":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a8b862-f529-4682-9a2d-8abda27585e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","timestamp":"2021. április. 29. 15:53","title":"Egy indiai vírusvariánst már Romániában is kimutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek a szakosított szociális intézmények, amelyeket el is hagyhatnak a gondozottak. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek...","id":"20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6799da8-079f-4ff2-b041-62b665f0fa95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","timestamp":"2021. április. 29. 14:04","title":"Feloldotta Müller Cecília az idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","shortLead":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","id":"20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502a358-0dce-450f-98dc-6ef0027bbfd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","timestamp":"2021. április. 28. 08:32","title":"Egy fideszes képviselő megmagyarázta, miért kellett alapítványokba tenni a közvagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásra regisztráltak száma még nem érte el az ötmilliót, de ha lesz ennyi beoltott Magyarországon, akkor újabb lazításokra, köztük a lakodalmak megtartására lehet számítani – jelentette be Gulyás Gergely miniszter. Jövő hétfőn újra elindulnak az egynapos sebészeti ellátások, május 9-től pedig tajszám nélkül is lehet oltást kérni. Orbán Viktor felkérésére az operatív törzs vakcinagazdálkodási tervet készít, hogy az országban mindig legyen elég rendelkezésre álló oltóanyag. Élőben tudósítottunk a kormányinfóról. ","shortLead":"Az oltásra regisztráltak száma még nem érte el az ötmilliót, de ha lesz ennyi beoltott Magyarországon, akkor újabb...","id":"20210429_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f2e85-6fbc-4e82-b2f6-0e2533d67eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 29. 11:15","title":"Gulyás: Ötmillió beoltott után meg lehet tartani a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati példa is van: a néhány órán belül debütáló Returnal az első olyan játékok egyike, amely a rendszer minden részét kihasználja. A finn Housemarque újdonságával mi már napok óta játszunk, és végre írhatunk is róla.","shortLead":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati...","id":"20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70101307-0b82-40ec-a97a-288d5a15405d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2021. április. 29. 14:00","title":"Az első igazi PlayStation 5-ös játékban tulajdonképpen nincs töltőképernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","shortLead":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","id":"20210429_video_kozut_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940ee09-2c38-47c4-8634-c0292dda14b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_video_kozut_baleset","timestamp":"2021. április. 29. 08:22","title":"Most Gödöllőnél rohant bele egy autós a közutasok sárga életmentő dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik. A párizsi Le Monde helyszíni beszámolója.","shortLead":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik...","id":"20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26145ac2-be87-4843-b812-2989b8e2b9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","timestamp":"2021. április. 27. 16:24","title":"Kína stadiondiplomáciával nyomul Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]