[{"available":true,"c_guid":"f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba történő nem alapvető utazásokra vonatkozó jelenlegi korlátozásokat, figyelembe véve az oltási kampányok előrehaladását és a világ járványügyi helyzetének alakulását.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba...","id":"20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5d9f77-85c0-4d82-b321-652fdd0731ea","keywords":null,"link":"/eurologus/20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","timestamp":"2021. május. 03. 12:47","title":"Az oltottak előtt megnyitná a külső határokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92 százaléka nem kapja vissza minden adatát.","shortLead":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92...","id":"20210502_zsarolovirus_zsarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3c14d-b6f6-4c0c-8a8c-afd4b905f703","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_zsarolovirus_zsarolas","timestamp":"2021. május. 02. 08:03","title":"Közel egymilliárd forintot fizetett egy cég egy zsarolóvírusra válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó...","id":"20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dae95b-2993-4b53-9b37-cda0afaaf76b","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","timestamp":"2021. május. 02. 11:08","title":"Saját, hónapokig tartó Oktoberfestet rendez Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872c3c5-d3f0-4e42-be1d-0ae637c0dc9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendszámot nem kaphat a négykarikás gyártó szívómotoros extrém versenyautója.","shortLead":"Rendszámot nem kaphat a négykarikás gyártó szívómotoros extrém versenyautója.","id":"20210503_125_millio_forintba_kerul_a_legujabb_audi_r8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2872c3c5-d3f0-4e42-be1d-0ae637c0dc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8ec77a-2cdb-4788-ae3f-ba3699b807da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_125_millio_forintba_kerul_a_legujabb_audi_r8","timestamp":"2021. május. 03. 07:59","title":"125 millió forintba kerül a legújabb Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május elsejei felvonulások. 