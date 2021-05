Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minap Bill Nelsont, a korábbi floridai szenátort jelölte meg Joe Biden amerikai elnök a NASA 14. adminisztrátorának. Nelson már le is tette a hivatali esküjét, és rövidesen munkához lát. De mi lehet róla tudni?","shortLead":"Minap Bill Nelsont, a korábbi floridai szenátort jelölte meg Joe Biden amerikai elnök a NASA 14. adminisztrátorának...","id":"20210507_nasa_igazgato_bill_nelson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfe9b9-ea1e-4952-b589-3cd416da5049","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_nasa_igazgato_bill_nelson","timestamp":"2021. május. 07. 11:03","title":"Űrhajós is volt, politikus is – mit kell tudni a NASA új igazgatójáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon soknak számít az okostelefonok világában, így nem véletlen, hogy a Samsung nyugdíjba küldi, pontosabban nem ad már ki hozzá biztonsági frissítéseket.","shortLead":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon...","id":"20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df8f9a7-7218-417f-bed2-b5f4ef92335c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","timestamp":"2021. május. 07. 10:03","title":"Leveszi a népszerű S8-as telefonokról a kezét a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával beszélgetett telefonon arról, hogy “felülről” várnának instrukciót a pártokkal kapcsolatban, és arra utalt, hogy a 2014-es választásoknál is instruálták őket, még Rogán Antal állítólagos ügyvédjét is szóba hozta, mint kapcsolatot. Csakhogy a beszélgetést a NAV nyomozóinak megbízásából a szakszolgálat rögzítette, később egy büntetőeljárás peranyagában bukkant fel, így juthatott el Hadházy Ákoshoz. A független ellenzéki politikus a beszélgetésre hivatkozva feljelentést tett, de a rendőrség arra jutott, hogy semmi nem utal bűncselekményre.","shortLead":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával...","id":"20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139c365-e0b2-4b4c-98d4-f74e48c7c283","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","timestamp":"2021. május. 06. 12:34","title":"Zuschlag egy lehallgatott beszélgetésben arra utal, hogy a 2014-es választásoknál “felülről” kaptak segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat rögzített az eszköz egyik műszere.","shortLead":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat...","id":"20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b31503a-d82c-41ac-9f52-7f221daa481a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","timestamp":"2021. május. 07. 20:03","title":"Ismeretlen rádiójelet fogott a NASA a Vénusz mellett, a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c8c0c9-14e0-4481-9df5-81fa4d18ecb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már meg is van a jelölt helyette a Heves megyei 1-es választókerületben.","shortLead":"Már meg is van a jelölt helyette a Heves megyei 1-es választókerületben.","id":"20210506_nyitrai_zsolt_valasztas_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84c8c0c9-14e0-4481-9df5-81fa4d18ecb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67158d5c-4bc0-4e04-a289-fb4c92bfae0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_nyitrai_zsolt_valasztas_orban_viktor","timestamp":"2021. május. 06. 14:55","title":"Nyitrai Zsolt sem indul egyéniben a választáson, Orbán maga mellé vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során felrobbantak.\r

","shortLead":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során...","id":"20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0263ac-d812-48b2-b66e-5c692f43e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","timestamp":"2021. május. 06. 05:49","title":"Ötödik próbálkozásra sikerrel landolt a Starship űrhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti szintet, amit az is nehezít, hogy több problémával is meg kell küzdeniük. Ezek közül kiemelkedik a munkaerőhiány, de sokan nem elégedettek a korrupciós helyzettel sem. Ugyanakkor soha ilyen sokan nem mondták, hogy nem bánták meg, hogy ide hozták a cégüket – derül ki a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss felméréséből. A bemutató sajtótájékoztatón Varga Mihály arról is beszélt, miben közelítettük meg Ausztriát.","shortLead":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti...","id":"20210506_duihk_felmeres_vallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a71871-edff-4364-af20-32bfb37f67a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_duihk_felmeres_vallalat","timestamp":"2021. május. 06. 12:38","title":"További béremeléseket terveznek a multicégek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kósa Lajos szerint végre megszűnik egy „tájseb” a belvárosban.","shortLead":"Kósa Lajos szerint végre megszűnik egy „tájseb” a belvárosban.","id":"20210506_Debrecen_Aranybika_Mathias_Corvinus_Collegium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da85b999-b53d-4dd4-afe2-79cf20c53071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_Debrecen_Aranybika_Mathias_Corvinus_Collegium","timestamp":"2021. május. 06. 18:07","title":"Az Aranybika szálló lesz a Fidesz elitképzőjének debreceni központja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]