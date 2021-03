Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt a legjobban az elmúlt egy évben.","shortLead":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt...","id":"20210309_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de5ac8-27d1-4492-98a4-b22c39666e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 09:13","title":"Az ételek és a cigaretta drágulása húzta 3 százalék fölé az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9504c8cc-1377-4a9f-b26c-a42e717c884a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eKRÉTA Zrt. szerint nem sikerült felkészülni az óriási rendszerterhelésre, kizárólag az övék a felelősség.","shortLead":"Az eKRÉTA Zrt. szerint nem sikerült felkészülni az óriási rendszerterhelésre, kizárólag az övék a felelősség.","id":"20210308_kreta_mukodteto_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9504c8cc-1377-4a9f-b26c-a42e717c884a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523535ab-9159-4b03-9526-0efcf2999838","keywords":null,"link":"/elet/20210308_kreta_mukodteto_leallas","timestamp":"2021. március. 08. 19:53","title":"A KRÉTA működtetője vállalta a felelősséget a rendszer leállásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","shortLead":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","id":"20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933e68-a350-4df8-ac8b-790e26eed8a2","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","timestamp":"2021. március. 08. 06:14","title":"Közeleg az újabb dohányáremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","shortLead":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","id":"20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63caa5-816b-4d44-8840-1431289d5880","keywords":null,"link":"/zhvg/20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","timestamp":"2021. március. 08. 13:40","title":"Egy kutatás szerint a trópusi esőerdők kétharmada már megszenvedte az emberi jelenlétet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","shortLead":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","id":"20210308_london_Wizz_Air_luton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce91b371-203d-4e79-bb5c-003988b0e9a9","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_london_Wizz_Air_luton","timestamp":"2021. március. 08. 17:58","title":"Több tucat budapesti utasát Londonban hagyta a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","id":"20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0652c2f-3209-4d6b-ab1f-86c99ad31d22","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","timestamp":"2021. március. 09. 09:09","title":"Győrfi Páltól azt is megkérdezték, miért irtja ki a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges csigafaj művel, még soha.","shortLead":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges...","id":"20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6222b-18b5-4fd1-b988-e892e529b4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","timestamp":"2021. március. 09. 13:03","title":"Találtak egy élőlényt, ami képes újranöveszteni az egész testét – ha kell, kétszer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges oltás miatt – írja a Népszava. \r

","shortLead":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges...","id":"20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7c7c3-de9c-496f-8807-15c117eeae21","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 09. 08:23","title":"Vizsgálatot indít Péterfalvi az oltási rendszer hétvégi megroggyanása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]