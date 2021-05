Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","shortLead":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","id":"20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7772c4-0cd6-43b9-8931-ec9e45937fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","timestamp":"2021. május. 10. 19:03","title":"Elkészült a világ legjobb Tetrisze, mindig a legjobb alakzat jön benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","shortLead":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","id":"20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f563b8-6541-459e-b464-5fb40a81cedf","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 09. 20:21","title":"A Hang nélkül sztárjaival is elbánhat a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","shortLead":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","id":"20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0ac1-5129-48e3-a87f-49c74f69532e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 09. 09:55","title":"Kásler: Elkezdődött az oltások védőhatásának vizsgálata, május végén lehet először eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét...","id":"20210509_Karacsony_Leginkabb_tarsadalmi_szolidaritasra_kellene_kolteni_az_EU_penzebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babccd9-eb07-4856-9db0-7a6864871334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Karacsony_Leginkabb_tarsadalmi_szolidaritasra_kellene_kolteni_az_EU_penzebol","timestamp":"2021. május. 09. 18:23","title":"Karácsony: Leginkább társadalmi szolidaritásra kellene költeni az EU pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","id":"20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26137d-17a9-4b7d-957a-add9d742b986","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 10. 09:07","title":"Elhunyt 91 beteg, 677 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f2f09d-34a2-4a69-9092-ba1f463a2f8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó magával is végzett.","shortLead":"A támadó magával is végzett.","id":"20210510_Lovoldozes_szuletesnapi_buli_Amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f2f09d-34a2-4a69-9092-ba1f463a2f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab230e3-6e01-43e9-9e37-a4a14db3bc28","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Lovoldozes_szuletesnapi_buli_Amerika","timestamp":"2021. május. 10. 05:18","title":"Hat embert agyonlőttek egy születésnapi bulin Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. Akkortájt kereste meg őket, amikor nyilvánosságra kerültek Jeffrey Epstein ügyei.","shortLead":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. Akkortájt kereste meg őket, amikor...","id":"20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6632559-d742-4a1e-879d-f6a9d6315098","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","timestamp":"2021. május. 09. 21:40","title":"Két éve szervezte válását Bill Gates felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]