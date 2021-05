Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76bccf76-8c8a-4783-83d8-835a7bef768b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lego és a Ferrari együttműködése közel 25 esztendőre tekint vissza, az első közös Technic szettre azonban egészen mostanáig kellett várnunk. Teszten a legújabb 18+ besorolású Lego, egy Ferrari 488 GTE.","shortLead":"A Lego és a Ferrari együttműködése közel 25 esztendőre tekint vissza, az első közös Technic szettre azonban egészen...","id":"20210515_versenyauto_a_nappaliban_osszeraktuk_az_elso_lego_technic_ferrarit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bccf76-8c8a-4783-83d8-835a7bef768b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e895fac5-6cf9-4f12-bb1f-4a67d54c31c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_versenyauto_a_nappaliban_osszeraktuk_az_elso_lego_technic_ferrarit","timestamp":"2021. május. 15. 06:41","title":"Versenyautó a nappaliban: összeraktuk az első Lego Technic Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések...","id":"20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab011cc-cd9d-4e54-b941-47f0c6e0929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","timestamp":"2021. május. 15. 10:03","title":"Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","id":"20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e586644-af96-484c-a6fc-a7dca9111f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","timestamp":"2021. május. 15. 09:15","title":"73 beteg elhunyt, 4 millió 555 ezer a beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését, a Mészáros-kör legújabb tulajdonánál is új tábla jelent meg. Az ötletgazda a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete.","shortLead":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését...","id":"20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b170437e-527f-4a22-b66e-6fb3aa14edf6","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","timestamp":"2021. május. 15. 15:05","title":"Mészáros Lőrinc sugárút: gúnyos utcanévtábla jelent meg az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e026c5b5-dbf3-4a71-9b6b-53f4186dfd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","timestamp":"2021. május. 16. 12:00","title":"Ez történt: Csernobilban növekedett a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli-palesztin harcok ügyében.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász...","id":"20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a66bc7-db46-49ef-bb84-f6b47c821b34","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","timestamp":"2021. május. 15. 21:59","title":"Joe Biden az izraeli kormányfővel és a palesztin elnökkel is egyeztetett telefonon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek az intézmény dolgozói, a betegek pedig elmondják, hogyan élik meg fertőzésüket.","shortLead":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek...","id":"20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8578f9-20f6-409f-8baa-96e9623cc236","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","timestamp":"2021. május. 16. 10:03","title":"\"Mondtam a családnak, hogy ha én nem változok gyíkemberré, akkor itt mindenki be lesz oltva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ejtőernyősök voltak. ","shortLead":"Ejtőernyősök voltak. ","id":"20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca34b222-dfb5-4bf9-b750-8abc3f1475d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","timestamp":"2021. május. 15. 18:47","title":"15 amerikai katona sérült meg Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]