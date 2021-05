Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték az ellenzék közösen induló pártjai, hogy segítsék az előválasztás megszervezését.","shortLead":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték...","id":"20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429d81df-f0ee-4255-b5b9-efe61ded9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","timestamp":"2021. május. 20. 17:06","title":"Megalakította az előválasztást szervező testületet az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","shortLead":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","id":"20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bd14cf-bbed-41f9-a32f-90dae31305dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","timestamp":"2021. május. 22. 13:40","title":"Már hivatalosan is helyettesíti az applikáció a védettségi kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába győzött két góllal a Veszprém a Nantes ellen, az idegenben összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.","shortLead":"Hiába győzött két góllal a Veszprém a Nantes ellen, az idegenben összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.","id":"20210520_veszprem_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d3dc6-66ba-423f-b2e3-2cba788a5c40","keywords":null,"link":"/sport/20210520_veszprem_kezilabda","timestamp":"2021. május. 20. 21:18","title":"A negyeddöntőben esett ki a Veszprém a kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jobbat vágták le, pedig a balt kellett volna. 